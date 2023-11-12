Самый лучший мед России: где его собирают

Довольно часто можно увидеть объявления: «Продается башкирский мед». Чем же этот мед отличается от остальных сортов? Почему он так ценится?

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Башкирский мед (на местном языке – «башкорт балы») действительно родом из Башкортостана. С глубокой древности, еще до прихода в эти места тюркских племен – предков современных башкир – местные жители занимались бортничеством – сбором меда лесных пчел. Так, в пещерах Бурзянского района были обнаружены наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что мед тут добывали еще в первобытные времена. А в Бирском могильнике возрастом полторы тысячи лет, открытом археологами в 1902 году, среди прочих артефактов было найдено полное снаряжение бортника.

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Бортничеством стали заниматься и поселенцы. Бортевые деревья передавались из поколения в поколение, на них ставились родовые фамильные знаки – тамги.

Во второй половине XVIII века первый член-корреспондент Российской Академии наук П.И. Рычков, занимавшийся изучением природы и быта народов Южного Урала, писал в своих трудах, что «башкиры, у которых лесные места, от сих пчел бортевых получают себе великий доход, и в размножении оных так искусны, что много таких, из которых у одного по нескольку тысяч бортевых деревьев имеется, а на одном дереве бывают по два, а иногда и по три бортя с пчелами». В свою очередь, сын ученого, Н.П. Рычков, во время путешествия в 1769—1770 годах в вятские и пермские земли на северо-запад от Уфы констатировал по поводу башкир: «…Едва ли сыщется такой народ, который бы мог их превзойти в пчелиных промыслах».

Дикую башкирскую (бурзянскую) пчелу, которая представляет собой одну из популяций пчелы Apis mellifera L., отличают такие качества, как зимостойкость, устойчивость к европейскому гнильцу, нозематозу и падевому токсикозу, а также высокая медопродуктивность.

По словам российского зоолога и естествоиспытателя Г.А. Кожевникова, башкирская пчела «с точки зрения генетики представляет величайшую драгоценность». Дело в том, что ценность любого меда определяют по диастазному числу — количеству ферментов на единицу объема. У сортов меда, который производят в южных регионах России, данное число составляет от 5 до 8, у довольно популярного алтайского меда – 18, а у башкирского – от 22 до 50. Почувствуйте разницу!

В состав башкирского меда, получаемого из медоносных трав и растений, которыми изобилует тамошняя земля, входит множество полезных для организма веществ: калий, железо, сера, натрий, фосфор, кальций; полезные аминокислоты, ферменты и белки; витамины А, В, Е, К и РР; фолиевая кислота; холины, танины и эфирные масла. Обогащая организм микроэлементами, такой мед укрепляет иммунную систему.

В наиболее распространенном гречишном меде много белка и железа, поэтому его часто рекомендуют употреблять больным малокровием. Также этот мед обладает успокоительными свойствами, нормализует работу нервной системы. Липовый мед можно успешно применять при простудных заболеваниях.