Самый лучший мед России: где его собирают
Довольно часто можно увидеть объявления: «Продается башкирский мед». Чем же этот мед отличается от остальных сортов? Почему он так ценится?
Башкирский мед (на местном языке – «башкорт балы») действительно родом из Башкортостана. С глубокой древности, еще до прихода в эти места тюркских племен – предков современных башкир – местные жители занимались бортничеством – сбором меда лесных пчел. Так, в пещерах Бурзянского района были обнаружены наскальные рисунки, свидетельствующие о том, что мед тут добывали еще в первобытные времена. А в Бирском могильнике возрастом полторы тысячи лет, открытом археологами в 1902 году, среди прочих артефактов было найдено полное снаряжение бортника.
Бортничеством стали заниматься и поселенцы. Бортевые деревья передавались из поколения в поколение, на них ставились родовые фамильные знаки – тамги.
Во второй половине XVIII века первый член-корреспондент Российской Академии наук П.И. Рычков, занимавшийся изучением природы и быта народов Южного Урала, писал в своих трудах, что «башкиры, у которых лесные места, от сих пчел бортевых получают себе великий доход, и в размножении оных так искусны, что много таких, из которых у одного по нескольку тысяч бортевых деревьев имеется, а на одном дереве бывают по два, а иногда и по три бортя с пчелами». В свою очередь, сын ученого, Н.П. Рычков, во время путешествия в 1769—1770 годах в вятские и пермские земли на северо-запад от Уфы констатировал по поводу башкир: «…Едва ли сыщется такой народ, который бы мог их превзойти в пчелиных промыслах».
Дикую башкирскую (бурзянскую) пчелу, которая представляет собой одну из популяций пчелы Apis mellifera L., отличают такие качества, как зимостойкость, устойчивость к европейскому гнильцу, нозематозу и падевому токсикозу, а также высокая медопродуктивность.
По словам российского зоолога и естествоиспытателя Г.А. Кожевникова, башкирская пчела «с точки зрения генетики представляет величайшую драгоценность». Дело в том, что ценность любого меда определяют по диастазному числу — количеству ферментов на единицу объема. У сортов меда, который производят в южных регионах России, данное число составляет от 5 до 8, у довольно популярного алтайского меда – 18, а у башкирского – от 22 до 50. Почувствуйте разницу!
В состав башкирского меда, получаемого из медоносных трав и растений, которыми изобилует тамошняя земля, входит множество полезных для организма веществ: калий, железо, сера, натрий, фосфор, кальций; полезные аминокислоты, ферменты и белки; витамины А, В, Е, К и РР; фолиевая кислота; холины, танины и эфирные масла. Обогащая организм микроэлементами, такой мед укрепляет иммунную систему.
В наиболее распространенном гречишном меде много белка и железа, поэтому его часто рекомендуют употреблять больным малокровием. Также этот мед обладает успокоительными свойствами, нормализует работу нервной системы. Липовый мед можно успешно применять при простудных заболеваниях.
Горный мед, который получают из чабреца, василисника, ковыля, растущих на территории Башкирии, лечит ОРЗ, ангины, ларингит, хронический бронхит. Кроме того, его применяют для улучшения кровообращения; поддержания тонуса сосудов; лечения печеночных болезней; снятия воспалений мочеполовой системы; восстановления водно-солевого баланса; нормализации микрофлоры кишечника; избавления от стрессовых состояний, панических атак, депрессий и бессонницы. Правда, существуют и противопоказания – например, наличие диабета или аллергических реакций на мед.