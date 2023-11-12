Россиянка рассказала, какие блюда вызывают отвращение у мужа-итальянца

Россиянка, живущая в Италии, решила сводить своего мужа-итальянца в магазин с русскими продуктами. Некоторые блюда вызвали у него непонимание и отвращение, написала девушка в своем личном блоге.

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«Зачем это? Кто-то реально пьет такой кофе?» – изумился итальянец при виде растворимого.

Также у мужчины вызвала изумление копченая рыба, в особенности ее цвет. Не понравилась итальянцу и имитированная икра из водорослей. Подойдя к полке с этим продуктом, он поинтересовался, почему она стоит не в холодильнике и стоит меньше. Услышав в ответ, что она и не особо вкусная, муж-итальянец поспешил пойти дальше.

«В России я привыкла, что в любом магазине есть полка с приправами, на любой вкус и цвет. Как просто смеси трав, так и приправы для блюд, с соусами. В Италии такого нет, набор специй в супермаркетах довольно скромный», – рассказала автор блога «Тут вам не там».

Понравились мужу-итальянцу маринованные огурцы: во время экскурсии по русскому магазину мужчина с интересом рассматривал эту полку. Одобрил он и полки с алкоголем. В магазине был представлен широкий выбор водки. Девушка получила радостный вопрос: «Но как много марок! Это столько в России разных ее видов есть?».