Чудо-продукт: как кукуруза восстанавливает печень

Как рассказала Юлия Чехонина, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", если есть некачественные продукты и иметь вредные привычки, то постепенно разрушается печень. А в кукурузе содержится витамин В4 (холин). По словам эксперта, он выступает в роли строительного материала для клеток печени и помогает их восстановлению.

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Также кукуруза полезна и для желудочно-кишечного тракта.

"Часть оболочек зерен кукурузы – целлюлоза – не переваривается организмом. Целлюлоза хорошо удерживает воду и способствует улучшению моторики кишечника. Но у людей с чувствительным пищеварением она может вызывать вздутие и повышенное газообразование. В таком случае не рекомендуется употреблять кукурузу часто и в чистом виде. Всем остальным не нужно есть ее слишком много", - пояснила Юлия Чехонина.

Кроме того, в кукурузе содержится резистентный крахмал, который снижает риск развития сахарного диабета.

Кукуруза богата пигментами лютеином и зеаксантином, которые полезны для зрения: борются с куриной слепотой и предотвращают возрастную макулярную дегенерацию.

Есть кукурузу можно круглый год. Но следует внимательно отнестись к выбору консервированного продукта.