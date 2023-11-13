Как правильно хранить зерновой кофе, чтобы он не утратил вкус и аромат

Выбор ёмкости. Лучше всего поместить кофейные зёрна в фольгированный пакет с застёжкой и клапаном. Во-первых, этот вариант экономичен. Во-вторых, такой способ хранения надёжен. Ну и наконец - хранить так зёрна попросту удобно.

Условия и место хранения. Кофейные зёрна вы можете хранить при комнатной температуре, а оптимальным местом станет кухонный шкаф. Только следите, чтобы рядом не лежали продукты с сильным запахом. Если ёмкость непрозрачная, то её можно поставить на открытую полку, но важно, чтобы близко не находился источник тепла. Если кофе куплен впрок, то его можно заморозить, но только если он лежит в закрытой заводской упаковке. После разморозки зёрна повторно замораживать уже нельзя - хранить надо при комнатной температуре.