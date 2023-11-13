Лучшие рецепты сосисок в тесте: на дрожжах, с сыром и в картофельном пюре

Сосиски в тесте – закуска, знакомая большинству из нас еще с детства. У кого-то это блюдо готовили мамы и бабушки, а кто-то изо дня в день лакомился им в школьной столовой.

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Однако и во взрослом возрасте многие продолжают питать особую слабость к сосискам в тесте. И неудивительно: эта закуска вкусная, сытная и идеально подходит для быстрого перекуса.

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Кроме того, даже самостоятельно приготовить сосиски в тесте совсем несложно. Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

Сосиски в дрожжевом тесте

Ингредиенты: Молоко – 100 мл;

Маргарин – 50 г;

Яйцо – 2 шт;

Мука – 400-450 г;

Сахар – 1 ст.л;

Свежие дрожжи – 15 г;

Сосиски – 10 шт;

Соль – 1 ч.л;

Приготовление:

1. Слегка подогрейте молоко и растворите в нем дрожжи с сахаром.

2. Добавьте растопленный маргарин, одно яйцо, соль и муку.

3. Замесите тесто – оно должно получиться мягким и эластичным.

4. Оставьте тесто на 40 минут в теплом месте.

5. Повторно вымесите тесто и разделите его на 10 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку, затем растяните в полоску и придавите полоску пальцами.

6. Заверните каждую сосиску в полоску теста по спирали так, чтобы края сосисок немного выглядывали.

7. Смажьте маслом противень и выложите сосиски. Взбейте яйцо и смажьте им сосиски, а затем оставьте их на 20 минут.

8. Выпекайте сосиски 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Сосиски с сыром в слоеном тесте

Ингредиенты: Слоеное тесто – 300 г;

Сыр твердый – 100 г;

Сосиски – 5 шт;

Яичные желтки – 1 шт;

Кунжут – 2 ч.л;

Приготовление:

1. Заранее достаньте слоеное тесто из морозилки, чтобы оно разморозилось. Можно также приготовить тесто самостоятельно.

2. Сосиски разрежьте вдоль на две части.

3. Нарежьте сыр тонкими узкими полосками, равными по длине сосискам.

4. Положите по ломтику сыра между двумя частями сосисок.

5. Слегка раскатайте слоеное тесто и разрежьте пласт на полоски шириной 5-7 см.

6. Обмотайте сосиски тестом внахлест, чтобы края теста были плотно прикрыты другим слоем.

7. Застелите пергаментом противень. Выложите сосиски и смажьте их взбитым желтком.

8. Посыпьте закуску кунжутом. Отправьте сосиски в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Сосиски в картофельном пюре

Ингредиенты: Картошка – 500 г;

Яйца – 1 шт;

Молотый перец – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Твердый сыр – 100 г;

Мука – 6 ст.л;

Сосиски – 6 шт;

Растительное масло – 80 мл;

Зелень – по вкусу;

Специи – по вкусу;

Приговление:

1. Хорошенько промойте и почистите картофель. Поставьте его вариться в подсоленной воде до готовности, а затем разомните в пюре.

2. Когда пюре немного остынет, разбейте в него яйцо.

3. Добавьте перец и соль.

4. Натрите сыр и добавьте его к картофелю.

5. Всыпьте муку к остальным ингредиентам и тщательно перемешайте. Масса должна получиться плотной.

6. Разделите тесто на шесть частей и каждую разомните в лепешку. В центр лепешек положите по сосиске. Плотно закройте сосиски со всех сторон картофельным тестом (чтобы тесто не липло к рукам, смажьте их растительным маслом).

7. Смешайте оставшуюся муку со специями и обваляйте каждую заготовку в муке.