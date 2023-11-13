Как лучше питаться в холодное время года

В холодное время года организму требуется энергия для поддержания оптимального уровня теплообмена. А основным источником энергии для людей служат углеводы. Об этом РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова.

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Также с приходом осени снижается уровень витамина D, который люди получаютне только из еды, но и от солнечного света. Это ведет к снижению выработки серотонина и дофамина. Эти гормоны определяют настроение человека, чувство удовольствия, то есть фактически являются химическим эквивалентом счастья.

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«На нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и группы витаминов В. Магний участвует во многих жизненно важных процессах, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, помогает регулировать работу щитовидной железы, сердца, сосудов. Витамины группы В играют важную роль в обеспечении здоровья нервной системы, печени, кожи и других органов», — рассказала Чижикова.

В какао-бобах содержится магний, хром, витамины группы В, большое количество триптофана, который является предшественником серотонина. Поэтому шоколадный десерт очень популярен в холодное время года. Если есть непреодолимое желание есть шоколад, то лучше выбрать темный с высоким содержанием какао (70% или более). Он содержит меньше сахара и богат полезными антиоксидантами.

Наряду с какао, триптофан, магний, витамины группы В и микроэлементы в большом количестве содержится в молочных продуктах, особенно в сыре, а также в мясе, рыбе, бобовых, орехах, икре, морской капусте.

«В качестве замены сладких перекусов можно использовать злаковые батончики, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды, овощи (например, кусочки моркови, сельдерея или огурца с гуакамоле, оливковым маслом или йогуртовым соусом), натуральный йогурт с добавлением свежих или замороженных ягод, орехов, меда, цельнозерновой хлеб с сыром, рыбой, мясом и овощами, фруктово-ореховые смеси», — советует врач.

Умеренность и разнообразие – ключевые факторы для здорового питания. Важно выбирать альтернативы с учетом предпочтений и рекомендаций по питанию.

«Если в рационе присутствует достаточное количество мяса, рыбы, цельных злаков, бобовых, молочных продуктов, семян, орехов, разнообразных фруктов и овощей, то любимое летнее платье будет радовать вас много лет», — добавила гастроэнтеролог.