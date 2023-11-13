Названы продукты для отказа от сладкого

Побороть тягу к сладкому помогут продукты с содержанием хрома. Об этом рассказала рассказала диетолог Марият Мухина.

В числе таких продуктов специалист назвала цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, куриное мясо, говядину, а также любую печень.

«Нужно также замещать сахара полезными сладостями, такими как натуральные фрукты, финики, инжир, курага, чернослив, цукаты. Тогда будет легче отказаться от сахарозы», – пояснила Мухина.

По словам диетолога, одной из причин тяги к сладкому может быть наличие в организме паразитов.

«Они требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое», – пояснила врач.

При устойчивой тяге к сладким продуктам необходимо проверить организм на наличие паразитов, подчеркнула диетолог.

Следует также питаться пять раз в день небольшими порциями, это поможет избежать резкого падения сахара в крови и, как следствие, снизит тягу к сладкому, пишет Москва 24.