Нужно ли есть суп каждый день

Наверное, каждая из нас слышала в детстве, что суп нужно есть обязательно, и без первого блюда даже разговора не могло быть о вожделенном десерте.

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Суп всегда считался чуть ли не главным активатором пищеварения, хорошие хозяйки обязательно держали в холодильнике большую кастрюлю наваристого супчика.

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Однако современные диетологи часто достаточно скептически относятся к таким блюдам. Более того, иногда употребление супа может нанести здоровью вред и даже привести к образованию лишних килограммов.

О том, от каких супов лучше воздержаться и в чем польза первого блюда, разбирается женский журнал kleo.ru.

Неоспоримая польза супов

Все же не стоит считать, что наши мамы и бабушки сильно заблуждались и зря настаивали на регулярном употреблении жидких блюд. Правильно приготовленные супы благотворно влияют на все системы организма, помогают укрепить иммунитет и отлично зарекомендовали себя при профилактике различных недугов. В первую очередь, жидкие блюда легко усваиваются, что является неоспоримым плюсом. Особенно это важно, когда организм ослаблен или находится в состоянии восстановления после заболевания. Кроме того, сытное угощение, состоящее из бульона, овощей и мяса, является сбалансированным блюдом, употребление которого закрывает большинство потребностей организма.

Наличие жидкости помогает поддерживать в норме водно-солевой баланс. Кроме того, правильно приготовленные супы обычно содержат немного калорий, однако надолго дают чувство насыщения и заряжают организм энергией. Также супы способствуют нормализации микрофлоры кишечника и благотворно влияют на работу ЖКТ в целом.

Нужно ли каждый день есть суп

Детская установка о том, что без супа говорить о полноценном питании не приходится, давно и обоснованно подвергается критике. На самом деле людям, у которых нет проблем с желудочно-кишечным трактом, совсем не обязательно каждый день есть «жиденькое». Более того, если общее количество калорий на день уже набрано за счет других продуктов, точно не стоит дополнительно вливать в себя тарелку супа. В целом, достаточно лакомиться сытным вкусным супчиком два-три раза в неделю.

Когда суп вредит организму и приводит к ожирению

Нужно помнить, что далеко не все традиционные русские супы можно отнести к здоровому питанию. Частенько в семейной поваренной книге есть рецепты супов, которые очень приятны на вкус, но весьма губительны для здоровья.

Одним из самых вредных супов считается солянка. Это, безусловно, вкусное и сытное первое блюдо любят многие, однако содержащиеся в нем ингредиенты (копчености, жирное мясо, соленья), вредны для здоровья. Высокая калорийность делает солянку врагом стройной фигуры.

Грибной супчик тоже лучше убрать из постоянного рациона. Это блюдо достаточно тяжело переваривается, а содержащиеся в нем в изобилии экстрактивные вещества стимулируют желудочную секрецию, что может привести к раздражению ЖКТ.