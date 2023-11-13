Какая еда поднимет настроение в унылую погоду

Роспотребнадзор: овсянка и гречка помогают улучшить настроение. Обе каши содержат триптофан — аминокислоту, которая играет роль в выработке серотонина. А серотонин называют «гормоном счастья», потому что он регулирует настроение, сон и аппетит. Но и для мясоедов есть хорошая новость: курятина, говядина и свинина тоже улучшают настроение. Они стимулируют выработку «гормона удовольствия» — дофамина.

© Секрет Фирмы

Издание «МК в Красноярске» перечислило 5 главных продуктов, которые, по версии Роспотребнадзора, помогают поднять настроение в унылую погоду.

Мясо. Курица, говядина, свинина — всё это помогает вырабатываться дофамину, повышает концентрацию и улучшает память. А ещё это основной источник витамина B12, который позволяет справиться с бессонницей и депрессией.

Бананы. Они доставляют в организм триптофан, а он преобразуется в серотонин. Витамин В6 в бананах полезен для защиты нервной системы. Ещё продукт помогает справиться с хронической усталостью, отметили специалисты. Но не забываем про его высокую калорийность.

Шоколад. Самое полезное в шоколаде — это какао-бобы. Благодаря фенилэтиламину в их составе в организме вырабатываются эндорфины, которые делают нас счастливее.

Морская капуста. В этом продукте много витаминов группы В. Они нужны для полноценной работы надпочечников, которые регулируют уровень адреналина в крови. А без него хорошего настроения не будет.

Овсяная и гречневая каши. В этих крупах тоже содержится триптофан. Но в отличие от бананов они низкокалорийны и позволяют надолго насытить организм.