Диетолог Соломатина объяснила, с каких полок в магазине не стоит брать «молочку»

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При походе в магазин за молочной продукцией, следует соблюдать определенную безопасность, чтобы не отравиться испорченным продуктом. Об этом в своей авторской колонке для «Вечерней Москвы» рассказала диетолог Елена Соломатина.

— Если «холодные полки» в магазине совсем не холодные, то молочку с них лучше не брать, — рассказала эксперт.

Диетолог отметила, что большая часть молочных продуктов относится к скоропортящимся, поэтому при покупке нужно всегда обращать внимание на срок годности и условия хранения продукта.

Кроме того, считает Соломатина, при покупке разливного молока, необходимо быть уверенным в его качестве, иначе покупатель может приобрести «кота в мешке» и отравиться.

При этом определить на вид и вкус качество молока бывает сложно, поскольку эти факторы зависят от производителя, бочки и бидонов, где хранился продукт. Поэтому лучше всего прокипятить молоко дома, даже если оно брендовое, заключила диетолог.

Среди прочего диетолог перечислила кисломолочные продукты, которые улучшают работу кишечника.