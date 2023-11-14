Диетолог Соломатина объяснила, с каких полок в магазине не стоит брать «молочку»
При походе в магазин за молочной продукцией, следует соблюдать определенную безопасность, чтобы не отравиться испорченным продуктом. Об этом в своей авторской колонке для «Вечерней Москвы» рассказала диетолог Елена Соломатина.
— Если «холодные полки» в магазине совсем не холодные, то молочку с них лучше не брать, — рассказала эксперт.
Диетолог отметила, что большая часть молочных продуктов относится к скоропортящимся, поэтому при покупке нужно всегда обращать внимание на срок годности и условия хранения продукта.
Кроме того, считает Соломатина, при покупке разливного молока, необходимо быть уверенным в его качестве, иначе покупатель может приобрести «кота в мешке» и отравиться.
При этом определить на вид и вкус качество молока бывает сложно, поскольку эти факторы зависят от производителя, бочки и бидонов, где хранился продукт. Поэтому лучше всего прокипятить молоко дома, даже если оно брендовое, заключила диетолог.
Среди прочего диетолог перечислила кисломолочные продукты, которые улучшают работу кишечника.
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