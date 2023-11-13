Полезные жиры: топ-5 продуктов, которые можно употреблять при похудении

Забегая вперед, отметим, что это большое заблуждение. Данное вещество является крайне питательным и важным для организма человека, а особенно для женщин. Так давайте разберем, какие "жирные" продукты все-таки не стоит исключать из рациона.

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Авокадо

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Мягкий экзотический плод является настоящей кладезью полезных для организма микроэлементов. Любимчик многих ЗОЖников хорошо насыщает, имеет приятный вкус и не менее приятные свойства. Диетологи отмечают, что жирные кислоты авокадо препятствуют отложению холестерина, что благотворно сказывается на похудении.

Горький шоколад

Пожалуй, самый приятный продукт из данного списка. Сладкоежки, признавайтесь, как часто вы отказывали себе в этом лакомстве? Между прочим, если рассматривать натуральный шоколад в разумном количестве, то его употребление на фигуре никак не отразится. Какао-масло и активные флавоноиды не только ценны для организма, но еще и поднимают настроение, а также способствуют улучшению обмена веществ.

Сливочное масло

Да, да, да, вам не показалось. Употребление сливочного масла в меру никак не замедлит процесс похудения. Натуральный продукт содержит в себе целый комплекс полезных жиров, хорошо усваивается и транспортирует в организме важные витамины. Однако это не значит, что стоит налегать на данный продукт, а особенно употреблять его со сладкими хлебобулочными изделиями, иначе все точно будет зря.

Арахисовая паста

Употребление в пищу арахисовая пасты возможно лишь в случае, если в ее составе нет соли, сахара и сиропа. Чайная ложечка продукта с натуральным и чистым составом содержит примерно 3,5 грамма полезного жира. Но следует обратить внимание, этот продукт является сильнейшим аллергеном.

Жирный творог