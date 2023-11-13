Летучая поделилась рецептом карри по-Маврикански

Множество блюд с довольно разнообразным составом принято называть «карри», хотя в национальных кухнях они зачастую известны под совершенно иными названиями — в зависимости от ингредиентов, приправ и методов приготовления. Интересным рецептом карри по Маврикански поделилась с поклонниками Елена Летучая.

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Карри — очень популярное блюдо, которое все готовят по-разному. Изначально рецепт попал в Великобританию в XVIII веке с Индийского субконтинента. Местные жители при приготовлении карри использовали смесь пряностей карри — отсюда и название.

Британцы немного видоизменили изначальный рецепт, добавив немного от себя. Карри стал быстро набирать популярность и распространяться по другим странам, видоизменяясь и находя все больше поклонников. Обычно карри готовят как соус или гарнир, подаваемый к основному блюду (например к спагетти или рису). Реже как самостоятельное блюдо. Необычным рецептом карри по Маврикански поделилась Елена Летучая.

«Сегодня брала мастер класс по приготовлению карри по Маврикански, делюсь с вами», — написала журналистка.

Вам понадобится: 1 кг свежевыловленной белой рыбы, нарезать кусками, посыпать солью и черным перцем

3 ст ложки подсолнечного масла

2 зубчика чеснока

1 ½ ст ложки тертого имбиря

½ лук, нарезанный

2 небольших помидора, нарезанных

12 свежих листьев карри, рубленые (можно заменить сушеные)

2 зеленых перца чили, нарезанных

1 чайная ложка порошка тмина

1 чайная ложка порошка куркумы

2 ст. ложки смеси специй «гарам масала»

120 гр. консервированные нарезанные помидоры

12 целых палочек бамия (Дамские пальчики), промывают и сушат

1 ст. ложка нарезанных листьев кориандра

300 мл воды

Приготовление:

Разогреваем подсолнечное масло в глубокой сковороде или воке. Кладем в него нарезанную рыбу и жарим 2-3 минуты до золотистой корочки. После рыбу вынимаем из сковороды и откладываем в сторону.

В этом же масле обжариваем лук, имбирь, чеснок и добавляем консервированные и свежие помидоры, листья карри, чили, тмин и порошок куркумы, смесь специй «гарам масала» и 150 мл воды.

Варим до получения пастообразной массы на медленном огне в течение минуты, постоянно помешивая.

Теперь увеличиваем огонь и ждем закипания пасты (остерегайтесь пригорания!) и активно перемешиваем в течение 3 минут.

Наливаем в сковороду оставшуюся воду, добавляем кусочки поджаренной рыбы, палочки бамия, и даем всем ингредиентам «подружиться» на протяжении 4 минут на медленном огне.