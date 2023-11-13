В России изобрели вино для похудения

Российский разработчик утверждает, что ему удалось получить уникальный винный материал, ферментированный грибом Eurotium cristatum. Этот тот самый гриб, с помощью которого делают популярный на востоке темный чай хэй ча.

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По словам ученых, их напиток ускоряет обмен веществ и способствует похудению. «Вино для похудения» представляет собой обычный виноматериал, но ферментированный грибом Eurotium cristatum. Также он содержит растительные экстракты с биологически активными веществами. Крепость напитка — около 13%.

Разработчики утверждают, что их винный напиток улучшает состояние поджелудочной железы у людей, склонных к диабету. А еще он может быть полезен худеющим, так как активирует жировой обмен, сообщили «Газете.Ru в Российском биотехнологическом университете (Росбиотехе). В то же время вкус и аромат остались такими же, как и у вина.

Всего ученые создали две рецептуры ароматизированных вин, похожих на вермуты. Фишка напитка — экстракт гриба Eurotium cristatum.

«Он дает хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов», — сказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Марина Мойсеяк.

По ее словам, гриб ускоряет жиросжигание. Благодаря Eurotium cristatum популярным стал ферментированный чай хэй ча, который по крепости близок к шу пуэру. Его называют «темным чаем», чтобы не путать с более привычными европейцам и американцам черными чаями.

Впервые технологию приготовления винного напитка, способствующего похудению, в России представили летом 2022 года. За разработку отвечал тот же Росбиотех, но тогда он назывался Московским государственным университетом пищевых производств (МГУПП). Сообщалось, что для развития проекта необходимо, чтобы напиток производили в промышленных масштабах и продавали его в торговых сетях.