Эксперт назвала необычные способы экономить на еде

Один из самых эффективных способов экономить на еде — делать покупки в магазинах под активную музыку. Об этом рассказала финансовый консультант сервиса «ПриЕм» Ирина Коннова.

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Она отметила, что в супермаркетах зачастую можно услышать спокойную, умиротворяющую музыку. Считается, что она заставляет человека находиться в магазине дольше, делая ненужные покупки. Коннова добавила, что нездоровые перекусы тоже разоряют, поскольку обманывают себя. Так, люди часто покупают булочку и кофе, а их средняя цена составляет 350 рублей, при этом человек не наедается, в отличие от более плотного приема пищи, который можно купить за ту же сумму.

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— Обычно эксперты советуют готовить дома, чтобы тратить на еду меньше, но я позволю себе не согласиться с этим. Во-первых, продумывание меню на неделю, покупка продуктов и готовка занимают немало времени, которого при современном темпе жизни не хватает даже на полноценный отдых и сон. Во-вторых, затраты на поход в магазин не ограничиваются теми, которые отражены в чеке., — сказала она, добавив, что в эту сумму еще войдет стоимость топлива для машины, например, или проезд, а чтобы избежать переплат можно попробовать приобретать готовые рационы.

Финансовый консультант посоветовала не покупать товары с запасом. По ее словам, люди часто ведутся на акцию «купите одно, получите два», поскольку это вынуждает приобретать больше, чем планировалось. К тому же, если речь идет о скоропортящихся продуктах, что человек, скорее всего, не успеет все съесть и свои деньги просто «выкинет».

— Лучше покупать ровно столько продуктов, сколько вам нужно в данный момент, и ходить в магазин по необходимости, — добавила эксперт.

Коннова отметила, что люди часто не успевают за сроком годности некоторых продуктов, этого можно избежать, делая заготовки, например, заморозить овощи, и доставать их по необходимости. Так они послужат значительно дальше.

Эксперт назвала еще одну проблему необдуманных трат. Зачастую людям просто некогда обдуманно пойти в магазин из-за современного ритма жизни. Постоянная спешка не способствует экономии, подчеркнула она.

Коннова посоветовала не брать в магазины детей, поскольку они часто вынуждают тратиться на свои «хотелки», ведь своему чаду отказать гораздо сложнее, чем самому себе, передает «Газета.Ru».