Как выбрать хорошую хурму

Осенью у многих на столе появляется хурма - яркое и полезное лакомство. В ней содержится немало витаминов, минералов, антиоксидантов и пищевых волокон, которые поддерживают иммунитет в сезон ОРВИ и простуд. «Хурма помогает укрепить иммунную систему, улучшить зрение, снизить уровень холестерина в крови», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

© Вести Подмосковья

Кулинарный блогер Тома Готовитдома отметила, что в одной хурме средних размеров (примерно 150 граммов) содержится 110 ккал, менее 1 грамма жиров, 35 граммов углеводов и 1 грамм белка. Хурма богата витаминами А, С и В, магнием, железом, кальцием, фосфором, йодом, глюкозой и калием.

Видео дня

«При отсутствии проблем с пищеварительной системой можно позволить себе 2-3 плода в день или около 300 граммов», - добавила блогер и напомнила о высоком содержании натурального сахара в хурме.

Так, пациенты с диабетом или нарушениями работы поджелудочной железы должны есть ее с осторожностью или отказаться полностью. Содержащийся в кожуре танин придает вяжущий вкус и может мешать пищеварительному процессу. Кроме того, хурму не стоит есть при аллергии, ожирении, мочекаменной болезни.

Во время выбора хурмы в магазине Екатерина Курбатова посоветовала обратить внимание на цвет. Плод должен быть ярко-оранжевым или красным в зависимости от сорта. Следует избегать плодов с зелеными пятнами - зачастую они еще не дозрели. А еще хурма должна быть мягкой, но не слишком. Если при надавливании она ощутимо сжимается, то, скорее всего, плод перезревший. У хорошей хурмы имеется слабый приятный аромат. Слишком резкий также указывает на то, что она перезрела.