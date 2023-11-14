Эксперты Rsute.ru рассказали, какие товары к новогоднему столу следует покупать заранее, чтобы позже не переплачивать.

Алкоголь – атрибут праздника, который можно приобрести уже сейчас. Ближе к Новому году на полках останется гораздо меньше необходимых спиртных напитков, а цены скорее всего вырастут.

Вместе с тем в преддверии праздника подорожают консервы, икра и рыба, поэтому их покупкой лучше озаботиться заранее.

Эксперты также отметили, что подорожание грозит импортным чаю и кофе, а также овощам и фруктам.