Популярная телеведущая поделилась новым рецептом. Юлия Высоцкая рассказала как готовить блюдо из баклажанов.

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Известная телеведущая завоевала популярность благодаря своей работе на телевидении и своему вкладу в различные творческие проекты. Она является автором нескольких кулинарных книг, в которых артистка собрала свои лучшие рецепты и советы по готовке. Юлия Высоцкая активно популяризирует здоровое питание, используя натуральные и свежие продукты.

В "Едим дома" Юлия Высоцкая часто обращается к традиционным рецептам русской кухни и показывает, как приготовить блюда с использованием доступных и привычных продуктов. Она старается вдохновить зрителей готовить дома и наслаждаться вкусной и здоровой пищей.

На днях в Сети появился рецепт фирменной закуски из баклажанов от Юлии Высоцкой. На время ее приготовления понадобится чуть больше часа и всего несколько ингредиентов: перец сладкий, фета, оливки, греческий йогурт, баклажаны.

В начале вам нужно будет запечь перец в духовке и поместить его в целлофановый пакет, чтобы он пропотел. Так будет легко убрать кожицу. После этого действия его нужно мелко порубить. Затем на противень положить бумагу, а сверху порезанные тонко пластинки баклажанов. Их обязательно нужно полить оливковым маслом. Далее поместить в разогретую духовку до 220°С, понизить температуру до 200°С и запекать 10 минут.