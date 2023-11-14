Ужас детства превратился во вкуснятину благодаря луковым пирогам. Это очень вкусно. Вот простой рецепт лукового пирога.

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Готовое слоеное тесто — 500 г,

8 средних луковиц,

2 ст. л. творожного сыра,

подсолнечное масло для жарки,

1 желток для смазки.

Делаем начинку. Лук мелко порезать. Жарить на сковороде на подсолнечном масле до золотистого цвета, добавить творожный сыр, перемешать.

Из теста раскатать два одинаковых пласта. Один положить на противень с пергаментом, распределить остывшую начинку, закрыть второй частью теста и скрепить с помощью вилки. Сделать в пироге проколы зубочисткой, смазать желтком.