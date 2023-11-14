Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, как правильно выбирать молочную продукцию.

По словам эксперта, если "холодные полки" в супермаркете на самом деле теплые, не стоит покупать молочные продукты, которые стоят на них.

Дело в том, что большая часть "молочки" относится к скоропортящимся продуктам, поэтому важно, чтобы были соблюдены условия хранения. Кроме того, перед покупкой обязательно нужно проверять срок годности.

Соломатина также подчеркнула, что при покупке разливного молока нужно удостовериться, что оно качественное. В противном случае, велик риск отравиться.