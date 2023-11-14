8 продуктов-афродизиаков, усиливающих либидо у женщин

Эти продукты-афродизиаки подарят вам и вашему партнеру нужный романтический настрой.

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Давайте разбираться, как они работают!

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Трюфель

Изысканный деликатес издавна считается возбуждающим любовные чувства. Как оказалось, неслучайно. Итальянские ученые обнаружили в черных трюфелях особое ароматическое вещество — анандамид. Оно стимулирует в мозге выработку эндорфинов, или гормонов счастья. Так что романтический ужин, приправленный слайсами трюфеля или трюфельным маслом, как минимум поднимет настроение и вам, и мужчине.

Яйца

Яйца помогают стимулировать сексуальное влечение и избавляют разум от стресса благодаря содержанию витаминов В6 и В5. Кроме того, этот популярный продукт помогает бороться со стрессом и положительно влияет на уровень гормонов, которые необходимы для здорового полового влечения. Форма употребления второстепенна, это может быть как омлет, так и яйца вкрутую.

Шоколад

Прямой связи между шоколадом и сексуальным желанием учеными не обнаружено, тем не менее этот десерт улучшает кровоснабжение, а значит, потенциально полезен в деле разжигания страсти. Стоит выбирать плитки с минимумом добавок. Чем выше процент какао, тем лучше! А еще десерт содержит аминокислоты триптофан и тирозин, из которых вырабатываются нейромедиаторы серотонин и дофамин. Первый отвечает за хорошее настроение, а второй (как кстати!) за желание делать что-нибудь приятное.

Оливковое масло

Оливковое масло считается сильным афродизиаком благодаря обилию витамина Е в его составе. Он стимулирует работу гипофиза, который, как вы уже могли догадаться, пошлет нужные сигналы половому органу. Хотите стимулировать влечение, почаще ешьте салаты с «сексуальной» заправкой.

Спаржа

Мужчинам порция спаржи не навредит, но на женский организм подействует особенным образом за счет повышения уровня эстрогена. Едва ли стоит объяснять, что главный женский гормон имеет решающее значение для нескольких сексуальных функций, включая естественную смазку и влечение. Помимо гормональной регуляции, фолиевая кислота, содержащаяся в спарже, жизненно важна для беременных женщин. Хотя это может и не иметь прямого отношения к сексуальной активности, оно неразрывно связано с сексуальным здоровьем.

Имбирь

Имбирь таит в себе эфирные масла, в том числе гингерол — то самое вещество, которое придает корнеплоду острый вкус. Оно же отвечает за любовное желание: имбирь оказывает на организм общеукреплющее и стимулирующее действия, способствует расширению сосудов и облегчает приток крови. С ним у вас будет меньше шансов замерзнуть, а кровь вовремя прильет куда нужно.

Мед

Мед незадолго до того, как вы решите перебраться из-за стола в постель, подарит вам немного энергии за счет большого количества натуральных сахаров. Но репутацию афродизиака мед, вероятно, имеет по другой причине: даже в небольшой порции содержится множество витаминов и минералов, необходимых для либидо и сексуального здоровья в целом.

Ваниль