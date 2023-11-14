Как правильно варить креветки: инструкция
Креветки прекрасны и как самостоятельное блюдо, и в качестве одного из ингредиентов для салата или пасты. Многие любят этот морепродукт еще и за его диетические свойства. Помимо прочего, в мясе креветок много белка, магния и йода.
Приготовить креветки быстро и вкусно совсем не трудно, однако в этом процессе важно соблюсти некоторые нюансы.
Начнем с разморозки. Креветки не стоит бросать в кастрюлю замороженными – с большой долей вероятности они не проварятся равномерно. Лучшими вариантами будет переложить креветки из морозилки на полку холодильника, а после оставить при комнатной температуре, или же разморозить с помощью прохладной воды.
Важно обращать внимание на надпись на упаковке: если креветки варено-мороженые, их будет достаточно просто разморозить или залить кипящим рассолом со специями для придания желаемого вкуса.
Если же вы приобрели свеже-мороженые креветки, их необходимо будет сварить. Но варятся эти морепродукты совсем не долго. Обычные креветки варят около 1-2 минут, крупные – не более 3-4 минут.
Многие задаются вопросом стоит ли чистить креветки перед варкой. Здесь вариант ответа может быть любым, однако предпочтение все же обычно отдается неочищенным креветкам – панцыри и головы делают бульон более насыщенным (если речь идет о супе, то тем более стоит использовать исключительно неочищенные креветки), к тому же панцырь защищает мясо от лишней соли, позволяя ему оставаться мягким и сохранять небольшую сладость.
Способ приготовления очень прост:
- Поставьте на плиту кастрюлю с водой, солью (1,5 столовых ложки на литр воды) и любимыми специями. С креветками отлично сочетаются лавровый лист, укроп, чеснок, душистый перец. Доведите до кипения.
- Размороженные креветки поместите в кастрюлю и варите в течение минуты или двух, в зависимости от размера.
- Выложите готовые креветки на лед. Такой способ используется не только для эффектной подачи блюда, но и для того, чтобы белок не продолжал сворачиваться, оставаясь в горячей воде на плите пусть даже с выключенным огнем.
- Полейте морепродукты соком лимона – это позволит раскрыть вкус и сделает его более интересным и насыщенным.