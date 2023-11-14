Как правильно варить креветки: инструкция

Креветки прекрасны и как самостоятельное блюдо, и в качестве одного из ингредиентов для салата или пасты. Многие любят этот морепродукт еще и за его диетические свойства. Помимо прочего, в мясе креветок много белка, магния и йода.

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Приготовить креветки быстро и вкусно совсем не трудно, однако в этом процессе важно соблюсти некоторые нюансы.

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Начнем с разморозки. Креветки не стоит бросать в кастрюлю замороженными – с большой долей вероятности они не проварятся равномерно. Лучшими вариантами будет переложить креветки из морозилки на полку холодильника, а после оставить при комнатной температуре, или же разморозить с помощью прохладной воды.

Важно обращать внимание на надпись на упаковке: если креветки варено-мороженые, их будет достаточно просто разморозить или залить кипящим рассолом со специями для придания желаемого вкуса.

Если же вы приобрели свеже-мороженые креветки, их необходимо будет сварить. Но варятся эти морепродукты совсем не долго. Обычные креветки варят около 1-2 минут, крупные – не более 3-4 минут.

Многие задаются вопросом стоит ли чистить креветки перед варкой. Здесь вариант ответа может быть любым, однако предпочтение все же обычно отдается неочищенным креветкам – панцыри и головы делают бульон более насыщенным (если речь идет о супе, то тем более стоит использовать исключительно неочищенные креветки), к тому же панцырь защищает мясо от лишней соли, позволяя ему оставаться мягким и сохранять небольшую сладость.

Способ приготовления очень прост: