5 оригинальных блюд с говядиной

Говядина непроста для приготовления, но если же вы все-таки умеете готовить блюда из этого мяса вкусными, то обязательно попробуйте следующие идеи.

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Говяжий тартар с трюфельным маслом и черными трюфелями

Это изысканное блюдо готовится строго по рецепту и представляет собой измельченную говядину, смешанную с трюфельным маслом и натертыми черными трюфелями. Тартар подается на гренках с добавлением свежих зеленых трав и соуса из редьки. Это блюдо отличается утонченным вкусом и ароматом, идеально подходит для ценителей изысканной кухни.

Говяжий рулет с фаршем и грибами

Он начинен фаршем из грибов, лука и специй. Рулет запекается в духовке до золотистой корочки и подается с овощным гарниром и соусом на выбор. Это блюдо отличается сочным вкусом и необычной текстурой, которая придется по вкусу всем гурманам.

Говяжьи шашлыки с маринадом из красного вина и трав

Кусочки мяса жарятся на гриле до золотистой корочки и подаются с соусом из кислого йогурта и свежих трав. Это блюдо отличается изысканным вкусом и ароматом, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных гурманов.

Стейк из говядины с соусом из розмарина и чеснока

Прожаренный до необходимого состояния стейк подается с ароматным соусом из свежего розмарина, чеснока, оливкового масла и специй, который придает блюду неповторимый вкус и аромат. Это блюдо отличается простотой приготовления и идеально подходит для любителей мяса.

Рагу из говядины с овощами и картофельным пюре