Названо главное "зло" на столе, которое мы едим

"Это говорит о том, что жир, который в большом количестве содержится в продукте, окислился и превратился из полезного ненасыщенного жира - во вредный насыщенный. И, соответственно, он будет повреждать нам и печень, и поджелудочную железу, и откладываться в сосудах", - предупредил гастроэнтеролог, еще раз уточнив, что "желтый и желтеющий майонез - это, однозначно, зло, которое испортит любое блюдо".