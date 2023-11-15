Названо главное "зло" на столе, которое мы едим
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, как меняется у специалистов отношение к той или иной еде в зависимости от того, как и где она была приготовлена. Врач рассмотрел такое популярное блюдо как пельмени и соус в виде майонеза, с которым часто их едят.
"Майонез хороший продукт, если он сделан дома", - отметил специалист, добавив, что уже к магазинному майонезу появляются вопросы.
Стоит обратить внимание на цвет продукта. Если он пожелтел, то есть его не рекомендуется.
"Это говорит о том, что жир, который в большом количестве содержится в продукте, окислился и превратился из полезного ненасыщенного жира - во вредный насыщенный. И, соответственно, он будет повреждать нам и печень, и поджелудочную железу, и откладываться в сосудах", - предупредил гастроэнтеролог, еще раз уточнив, что "желтый и желтеющий майонез - это, однозначно, зло, которое испортит любое блюдо".
Также в магазинных пельменях есть большая вероятность того, что мясо наполовину будет заменено соевым протеином и шпиком.
"По степени наваристости бульона, который получается при варке пельменей, можно определить и качество продукта. Если при варке остается слой жира, то значит мяса там практически не было", - отметил врач.
При этом жир лишь частично уходит в воду, оставаясь также и в готовых пельменях.
"Пельмени являются отличным продуктом, если вы их сделали сами", - заключил Сергей Вялов.