Диетолог объяснила, почему лапша быстрого приготовления не утолит голод
Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему не стоит использовать лапшу быстрого приготовления в качестве перекуса.
Эксперт пояснила, что этот продукт не утоляет голод из-за усиливающих аппетит специй. Такая еда не помогает насытиться, так как изготовлена из муки высшего сорта, которая относится к быстрым рафинированным углеводам.
Кроме того, данный продукт лишен витаминов и минералов и не принесет пользу организму.
— Лапша не содержит пищевых волокон, витаминов и минералов, — отметила Круглова в комментарии NEWS.ru.
Эксперт добавила, что специи в составе лапши не нанесут вреда здоровью, но будут стимулировать аппетит.
Заваривание кипятком лапши быстрого приготовления в упаковке увеличивает риски развития онкологии. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.
При снижении веса стоит ограничить себя в хлебных изделиях, блюдах из крупы, картофеле. Например, в день нужно съедать не более трех кусочков черного или двух кусочков белого хлеба. Такой совет дала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.