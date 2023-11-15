Диетолог объяснила, почему лапша быстрого приготовления не утолит голод

Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему не стоит использовать лапшу быстрого приготовления в качестве перекуса.

© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что этот продукт не утоляет голод из-за усиливающих аппетит специй. Такая еда не помогает насытиться, так как изготовлена из муки высшего сорта, которая относится к быстрым рафинированным углеводам.

Кроме того, данный продукт лишен витаминов и минералов и не принесет пользу организму.

— Лапша не содержит пищевых волокон, витаминов и минералов, — отметила Круглова в комментарии NEWS.ru.

Эксперт добавила, что специи в составе лапши не нанесут вреда здоровью, но будут стимулировать аппетит.

Заваривание кипятком лапши быстрого приготовления в упаковке увеличивает риски развития онкологии. Об этом сообщила врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.