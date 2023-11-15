Эксперты рассказали о пользе и вреде холодца

Волгоградский Роспотребнадзор рассказывает жителям области, чем полезно традиционное русское блюдо и кому его есть, наоборот, небезопасно, а также делится рецептом диетического холодца из курицы.

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Холодец также называют студнем. Его готовят на основе мясного бульона, при этом в древности для приготовления базы использовали как говядину, так и свинину в зависимости от региона.

Считается, что холодец придумали северные народы: превратившаяся в желеобразную структуру мясная похлебка была способна хорошо утолять голод и ее можно было брать с собой в качестве провизии. Также известно, что студень очень любил великий русский император Петр I, хотя изысканным блюдом холодец не считался.

Стоит отметить, что холодец – довольно полезный продукт, так как в нем содержится много витамина А, полезного для зрения, иммунитета и необходимого для синтеза белка. Присутствуют в блюде и витамины группы В, кобальт, магний, калий, фосфор, железо и другие микроэлементы.

Особенно полезен холодец людям, страдающим болезнями суставов, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом и низким уровнем гемоглобина.

Но увлекаться холодцом не стоит тем, кто страдает от лишнего веса, проблем с ЖКТ и печенью.

Если вы сидите на диете, можно вместо свиного или говяжьего холодца приготовить студень на основе курицы. Для этого залейте мясо птицы водой, доведите до кипения и слейте воду. Затем промойте курицу, еще раз залейте водой с добавлением специй. Мясо должно протомиться под крышкой 3 часа. После к курице добавьте чеснок, репчатый лук и морковь.