Самый эффективный способ обработки фруктов перед употреблением

Фрукты, ягоды и зелень перед употреблением нужно замачивать в холодной воде, чтобы избежать отравления. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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«Складываем все в дуршлаг. Его опускаем в кастрюлю или тазик с простой холодной водой без мыла, антисептиков, чтобы содержимое было покрыто жидкостью, и оставляем минут на 20–30», — пояснила эксперт.

По ее словам, за это время все прилипшие частицы грязи отлипнут от продуктов и останутся на дне емкости. После этого она советует еще раз промыть фрукты, ягоды и зелень под струей воды и высушить их. Такой способ также позволит избежать заражения гельминтами, отметила врач.

Это нужно не только для того, чтобы не допустить отравлений, но еще и избежать заражения гельминтами. «Например, аскаридами легко заразиться через клубнику с грядки, поскольку она удобряется навозом», — заключила Чернышова.

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что обработанные фрукты и овощи могут привести к появлению высыпаний, зуда и других раздражений, а также негативно повлиять на работу желудочно-кишечного тракта.