9 «здоровых» продуктов, в которых сахара больше, чем вы думаете

У большинства полезных для здоровья продуктов есть общие характеристики. Например, это наличие в их составе белка , клетчатки и полезных жиров, а также минимальное количество пустых калорий. При этом важно всегда проверять количество сахара в пище. Даже в той, которая кажется «здоровой».

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Консервированный суп. Даже в таких супах может содержаться сахар. Ищите те варианты, которые содержат не менее 10 г белка, 3 г клетчатки и 9 г добавленного сахара.

Батончики мюсли. Например, в батончике Nature Valley Oats and Honey Granola содержится 11 г добавленного сахара, всего 2 г клетчатки и 3 г белка. Выбирайте такие батончики, в которых будет не менее 3 г клетчатки и меньше 5 г добавленного сахара.

Овсянка быстрого приготовления. Многие ароматизированные овсяные хлопья быстрого приготовления содержат большое количество добавленного сахара.

Нежирный йогурт. В большинстве таких йогуртов содержится много добавленного сахара.

Цельнозерновые хлопья. Даже самые полезные на первый взгляд варианты таких хлопьев могут иметь много добавленного сахара.

Безглютеновое печенье. Не всегда оно лучше, чем обычное печенье с глютеном. Всё потому, что в его состав может входить большое количество сахара.

Протеиновые батончики. Ищите батончики, в которых будет не менее 10 г белка, 3 г клетчатки, а также менее 5 г добавленного сахара.

Сухофрукты. Перед покупкой изучите информацию о пищевой ценности этих продуктов. Указано это всё на этикетке.

Молоко растительного происхождения. Даже в овсяном молоке может быть много сахара.