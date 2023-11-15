Враг на столе: 10 продуктов, которые вас медленно убивают

Эти продукты — полная противоположность здоровому питанию, и некоторые из них наверняка вас удивят. Чем, казалось бы, может быть вреден салат с тунцом?

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Маргарин

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Маргарин попал в этот список из-за высокого содержания в нем трансжиров. Жиры с измененной химической формулой хуже усваиваются организмом и могут приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особую осторожность следует проявить кормящим мамам: маргарин может негативно сказаться на качестве грудного молока.

Газировка

Ароматизаторы и подсластители — основные ингредиенты популярных сладких напитков, не считая, собственно, воду. Но в таком виде питье пользы не принесет, большое количество пустых калорий организму приходится откладывать в виде жира. А главная проблема газировки в том, что вам действительно сложно остановиться — во всем виноват гормон удовольствия дофамин. Поэтому безобидная любовь к газировке может обернуться настоящей зависимостью.

Белый хлеб

В отличие от цельнозернового и ржаного хлеба белый содержит гораздо меньше клетчатки и белка. А значит, им сложнее насытиться. Более того, он гарантирует всплеск инсулина. Гликемический индекс свежего белого хлеба может быть больше 70. При том что за 100 принят ГИ глюкозы.

Энергетические напитки

Вы на грани истощения и уверены, что именно баночка энергетика вдохнет в вас немного сил? Для начала следует помнить, что в ней никакой энергии, кроме дозы сахара, не содержится, а такие стимуляторы, как кофеин, таурин и гуарана, заставят без того изможденный организм растратить последние ресурсы. Кроме того, нельзя игнорировать предупреждения на упаковке касательно допустимого количества напитка. И крайне рискованно смешивать энергетик с алкоголем.

Картофель фри

Наверняка вы наслышаны о вреде жареного. А картофель фри буквально воплощение вредного жареного продукта. Процесс приготовления подразумевает использование фритюра, и заменять масло после каждой порции было бы слишком накладно. А значит, блюдо несет нам только трансжиры и калории без какой-либо пользы.

Тунец

Тунец поглощает большое количество ртути, поэтому, если у вас нет личной домашней лаборатории, налегать на эту рыбную консерву может быть небезопасно для здоровья. Ртуть из тунца в конечном счете попадает в почки и мозг, поэтому лучше выбрать менее рискованную альтернативу для регулярного потребления.

Переработанное мясо

Сюда относятся сосиски, ветчина, салями, солонина, копчености, вяленая говядина и любые другие виды мяса, которые были обработаны путем соления, вяления, консервирования, сушки или копчения. Потребление этих продуктов способствует повышению кровяного давления и другим, еще более серьезным проблемам со здоровьем. Негативные последствия их употребления обусловлены высокими температурами, используемыми для обработки этого мяса, в результате чего образуются нитрозамины, которые являются канцерогенными.

Соль

Соленое значит вкусное? На самом деле соль лишь раздражает вкусовые рецепторы. Зато диета с высоким содержанием соли неминуемо вызывает повышение кровяного давления, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Постепенно снижайте количество соли, и заметите, как ваше давление снизится, а жидкость перестанет задерживаться в организме — держать себя в форме станет гораздо легче.

Бульонные кубики

Лучший способ разочароваться в бульонных кубиках — внимательно прочитать их состав. Как бы ни хотелось моментально получить кастрюлю ароматного бульона, лучше сделать это долгим традиционным способом. Усилители вкуса и красители способны вызвать раздражение слизистой желудка. О высоком содержании соли тоже забывать не стоит, но в данном случае это один из самых безопасных ингредиентов в составе после трав.

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