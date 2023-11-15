Эксперт объяснил, почему нельзя покупать специи на рынке

Специи и приправы могут придать новый вкус и аромат даже самому незамысловатому блюду. Поэтому в доме каждого россиянина есть несколько видов пряностей. В среднем в России потребляют около килограмма специй на человека в год. Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров рассказал, насколько это безопасно.

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Производители представляют широкий ассортимент как самих специй, так и форм, в которых они отпускаются. Многие предпочитают покупать специи на развес на рынке или в супермаркете, ведь такая форма отпуска обходится гораздо дешевле. Но в этом вопросе, по словам ученого, экономика не играет положительную роль: лучше немного переплатить, но остаться довольным качеством продукта.

«Во-первых, специи и приправы в заводской упаковке гарантированно проходят проверку качества при производстве и санитарный контроль. В них нет вредных примесей, насекомых, пыли. Кроме того, чётко понятны срок изготовления и срок годности. Во-вторых, многие специи не только отдают свой аромат, но и впитывают посторонние запахи», – подчеркнул Быстров.