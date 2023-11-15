Названа самая полезная зелень. Как изменится жизнь, если есть её каждый день, рассказал врач
Диетолог Саркар: салатные листья хорошо повышают иммунитет. Сложно сказать, каких полезных веществ в зелени нет — даже когда её ешь, ощущение, будто витамины на зубах хрустят. В принципе, так и есть, считает специалист. Он рассказал, почему салатные листья стоит постоянно добавлять в рацион и на какие виды салата можно обратить особое внимание.
По словам диетолога Свраджита Саркара, салат в целом очень полезен для организма, просто потому что в нём:
- много клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает микробиоту кишечника, а следовательно, укрепляет иммунитет, что особенно актуально в холодное время года;
- мало калорий, и, из-за того что клетчатка долго переваривается, салатные листья помогают при похудении.
Особое внимание медик посоветовал уделить:
- шпинату — из-за витаминов С и К, кальция, железа (отвечает за тонус иммунной системы), калия (усиливает работу мозга) и антиоксидантов (снижают риски опасных заболеваний);
- листовой капусте (колларду) — из-за лютеина (поддерживает здоровье глаз);
- руколе — из-за полифенолов (защищают клетки от старения);
- кресс-салату — из-за витамина А (восстанавливает здоровье глаз).
Также полезными будут кудрявая капуста (кале), мангольд, римский салат, водяной кресс, бок-чой и вообще вся зелень, которую только можно найти у себя на огороде, на рынке или полке магазина.
Как выбрать хороший шпинат
Вообще всю зелень стоит покупать и есть сразу, потому что она быстро портится, поэтому и выбирать перед покупкой её стоит тщательно, чтобы она была настолько свежей, насколько возможно. У молодого свежего шпината:
- сочные и хрустящие листья;
- тонкий и гибкий стебель (толстый и волокнистый — у старого);
- листья приятно пахнут (запаха нет у несвежей зелени);
- листья ровного зелёного оттенка, без жёлтых пятен или чёрных точек (это признак несвежести или обработки химией).
Чтобы шпинат полежал подольше, его можно положить в целлофановый пакет или контейнер, но на дно разместить салфетку, чтобы она впитывала лишнюю влагу. Затем тару можно поместить в холодильник при температуре +5 градусов. Но даже при таких условиях шпинат лучше не хранить больше 12 часов.
Альтернатива салату
Если салатные листья ну никак не лезут или не интересуют, то их можно заменить простой зеленью. Она не менее полезна для здоровья, и её можно мелко порубить и добавлять во все первые и вторые блюда и даже на бутерброды. На вкус ощутить будет сложно, но витаминчики уже будут накапливаться. А о пользе зелени можно почитать вот здесь.