Названа самая полезная зелень

Диетолог Саркар: салатные листья хорошо повышают иммунитет. Сложно сказать, каких полезных веществ в зелени нет — даже когда её ешь, ощущение, будто витамины на зубах хрустят. В принципе, так и есть, считает специалист. Он рассказал, почему салатные листья стоит постоянно добавлять в рацион и на какие виды салата можно обратить особое внимание.

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По словам диетолога Свраджита Саркара, салат в целом очень полезен для организма, просто потому что в нём:

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много клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает микробиоту кишечника, а следовательно, укрепляет иммунитет, что особенно актуально в холодное время года; мало калорий, и, из-за того что клетчатка долго переваривается, салатные листья помогают при похудении.

Особое внимание медик посоветовал уделить:

шпинату — из-за витаминов С и К, кальция, железа (отвечает за тонус иммунной системы), калия (усиливает работу мозга) и антиоксидантов (снижают риски опасных заболеваний);

листовой капусте (колларду) — из-за лютеина (поддерживает здоровье глаз);

руколе — из-за полифенолов (защищают клетки от старения);

кресс-салату — из-за витамина А (восстанавливает здоровье глаз).

Также полезными будут кудрявая капуста (кале), мангольд, римский салат, водяной кресс, бок-чой и вообще вся зелень, которую только можно найти у себя на огороде, на рынке или полке магазина.

Как выбрать хороший шпинат

Вообще всю зелень стоит покупать и есть сразу, потому что она быстро портится, поэтому и выбирать перед покупкой её стоит тщательно, чтобы она была настолько свежей, насколько возможно. У молодого свежего шпината:

сочные и хрустящие листья;

тонкий и гибкий стебель (толстый и волокнистый — у старого);

листья приятно пахнут (запаха нет у несвежей зелени);

листья ровного зелёного оттенка, без жёлтых пятен или чёрных точек (это признак несвежести или обработки химией).

Чтобы шпинат полежал подольше, его можно положить в целлофановый пакет или контейнер, но на дно разместить салфетку, чтобы она впитывала лишнюю влагу. Затем тару можно поместить в холодильник при температуре +5 градусов. Но даже при таких условиях шпинат лучше не хранить больше 12 часов.

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