Эксперты выяснили, что хлеб, сухие завтраки и десерты не вызывают рак
Специалисты из Международного агентства по изучению рака пересмотрели теорию, что ультраобработанные продукты питания опасны для здоровья, так как могут вызвать развитие рака. По их мнению, это не так.
Оказалось, в течение 11 лет ученые исследовали данные о здоровье и пищевых привычках 260 тысяч европейцев. Участники эксперимента ели каждый день ультраобработанные продукты - 413 граммов мужчины и 326 граммов женщины. Рак, сердечно-сосудистые заболевания или диабет за все время развились лишь у 4461 человека.
Тогда выяснилось, что риск развития рака на 9% выше у тех, кто ест ультраобработанную пищу, чем у тех, кто не ест, пишет "Российская газета" со ссылкой на издание Daily Mail.
Для человека оказались вредны только калорийные продукты и напитки, соусы и ультраобработанная еда животного происхождения.
При этом хлеб, злаковые, растительные заменители мяса, сухие завтраки и десерты не вызывают развитие рака, диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.