Ученые предупредили о вреде десертов из кафе и ресторанов

Ученые заявили, что из-за высокого содержания сахара напитки и десерты из кафе и ресторанов опасны для здоровья. Такое заявление основано на изучении 700 различных десертов и напитков, предлагаемых в ресторанах и кафе Великобритании.

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Результаты показали, что в некоторых из них, в том числе смузи, может содержаться до 133 гр сахара, пишет Daily Mail со ссылкой на общественную организацию Action on Sugar.