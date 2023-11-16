Ученые предупредили о вреде десертов из кафе и ресторанов
Ученые заявили, что из-за высокого содержания сахара напитки и десерты из кафе и ресторанов опасны для здоровья. Такое заявление основано на изучении 700 различных десертов и напитков, предлагаемых в ресторанах и кафе Великобритании.
Результаты показали, что в некоторых из них, в том числе смузи, может содержаться до 133 гр сахара, пишет Daily Mail со ссылкой на общественную организацию Action on Sugar.
При этом по рекомендации ВОЗ, нормой считается не более 30 гр сахара в день.