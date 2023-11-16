5 рецептов глинтвейна

16 ноября отмечается Всемирный день глинтвейна. Этот обжигающий напиток из красного вина со специями известен с древних времен, но в наше время искусство его приготовления продвинулось далеко вперед.

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«Пылающее вино» – так можно перевести с немецкого языка словосочетание «gluhende wein», от которого и произошло слово «глинтвейн».

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Особенно хорошо пить этот согревающий напиток поздней осенью, когда дни становятся холоднее и короче.

MIR24.TV собрал лучшие рецепты глинтвейна.

Вишнево-брусничный глинтвейн

Мягкий вкус этого пряного напитка объясняется тем, что в нем использованы сразу два вида вина – белое и красное. Варится такой глинтвейн с добавлением ягод вишни и брусники, а также пряных специй. Его рецептом делится шеф-бармен Александра Румянцева.

Ингредиенты:

Красное столовое вино – 600 г

Белое столовое вино – 400 г

Сахар – 80 г

Брусника – 120 г

Вишня – 200 г

Гвоздика – 20 шт.

Кардамон – 8 г

Бадьян – 12 звездочек

Корица – 4 палочки

Как приготовить:

Красное и белое вино смешать в одной кастрюльке, разогреть на медленном огне. Затем всыпать сахар, добавить специи, ягоды (можно использовать замороженные) и томить на самом маленьком огне около семи минут. Снять напиток с огня и процедить его, избавляя от специй. По желанию, можно их и оставить: они будут очень красиво смотреться в прозрачном толстостенном бокале для глинтвейна. Этот напиток подают в стекле, чтобы можно было полюбоваться цветом вина. Например, подойдут айриш-бокалы или высокие стеклянные чашки.

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На портвейне с мандарином и морошкой

Глинтвейны чаще готовят на сухом или полусладком вине с добавлением фруктов и специй, но на портвейне напиток получается еще насыщеннее и слаще.

Ингредиенты:

Морс брусника-морошка – 700мл

Портвейн красный – 250 г

Мандарин – 100 г

Корица – 4 палочки

Черничный сироп – 10 г

Как приготовить:

Наливаем в кастрюлю портвейн, морс, добавляем сироп и корицу, ставим на средний огонь. Когда ароматная смесь согреется, надо нарезать мандарин вместе с кожицей дольками и добавить в кастрюлю. В принципе, можно заменить мандарин на апельсин, лимон, кумкват или другой цитрус, но оттенки вкуса будут немного другими. Нагреваем напиток до 60-70 градусов. Накрываем его крышкой, выключаем огонь и даем настояться около 10 минут. Ароматный согревающий напиток готов, пора разливать его по чашкам и пробовать!

Малиновый глинтвейн

Рецептом этого авторского напитка делится нам шеф-бармен Виталий Екименко.

Ингредиенты:

Вино красное столовое – 500 мл

Малина – 100 г

Сироп «Корица» – 100 мл

Анис – 10 г

Корица – 3 палочки

Яблоко – 20 г

Апельсин – 20 г

Груша – 20 г

Как приготовить:

Разогреть вино, добавить корицу, сироп и анис. Поставить на водяную баню, закрыть крышкой и разогревать, не доводя до кипения, 10 минут. Затем выключить огонь и дать настояться еще 5 минут. Перед самой подачей нарезать яблоко, апельсин и грушу, положить в толстостенные стаканы. Добавить глинтвейн. Украсить малиной и сразу подавать.

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Горячее вино с бехеровкой

Глинтвейн по этому рецепту заметно отличается от традиционного, поскольку содержит помимо привычных составляющих вишневый сок и травяной ликер. Сок чуть снижает градус и добавляет мягкости и сладости напитку, а бехеровка придает горьковато-полынный оттенок вкуса, сдобренный нотками аниса, меда, кориандра, перца, гвоздики и еще какого-то могучего степного разнотравья.

Ингредиенты:

Красное сухое вино – 300 мл

Бехеровка (травяной ликер) – 30 мл

Вишневый сок – 140 мл

Лимонный сок – 20 мл

Сироп корицы – 40 мл

Апельсин, гвоздика, анис – по вкусу

Как приготовить:

Вылить в кастрюлю вино. Добавить бехеровку, вишневый сок, лимонный сок, гвоздику, анис, дольки лимона и апельсина, сироп корицы. Нагревать 6-7 минут на самом маленьком огне, не доводя до кипения. Перед подачей дать постоять пару минут и сразу разлить по бокалам. Подавать ароматный напиток горячим.

Безалкогольный глинтвейн на гранатовом или вишневом соке

Это удивительно, но безалкогольный глинтвейн ничем не уступает традиционному по вкусу.

Ингредиенты:

Гранатовый или вишневый сок – 800 мл

Вода – 200 мл

Гвоздика – 3 шт.

Молотый мускатный орех – 5 г

Имбирь – 10 г

Корица – 3 палочки

Яблоко – 30 г

Апельсин – 20 г

Лимон – 20 г

Мед – по вкусу.

Как приготовить:

В небольшой кастрюле вскипятите воду. Выложите туда корицу, гвоздику, нарезанный колечками имбирь и мускатный орех. Прокипятите одну минуту. Добавьте нарезанные полукольцами яблоко, апельсин и выжатый из лимона сок. Перемешайте все и влейте гранатовый (или вишневый) сок. Подогрейте напиток, не доводя до кипения. Выключите огонь и оставьте под крышкой на полчаса. Можно укутать кастрюлю чем нибудь теплым. Готовый глинтвейн процедите через сито и подавайте горячим, добавив мед.