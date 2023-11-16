5 рецептов глинтвейна

16 ноября отмечается Всемирный день глинтвейна. Этот обжигающий напиток из красного вина со специями известен с древних времен, но в наше время искусство его приготовления продвинулось далеко вперед.

5 рецептов глинтвейна
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«Пылающее вино» – так можно перевести с немецкого языка словосочетание «gluhende wein», от которого и произошло слово «глинтвейн».

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Особенно хорошо пить этот согревающий напиток поздней осенью, когда дни становятся холоднее и короче.

MIR24.TV собрал лучшие рецепты глинтвейна.

Вишнево-брусничный глинтвейн

Мягкий вкус этого пряного напитка объясняется тем, что в нем использованы сразу два вида вина – белое и красное. Варится такой глинтвейн с добавлением ягод вишни и брусники, а также пряных специй. Его рецептом делится шеф-бармен Александра Румянцева.

Ингредиенты:

  • Красное столовое вино – 600 г
  • Белое столовое вино – 400 г
  • Сахар – 80 г
  • Брусника – 120 г
  • Вишня – 200 г
  • Гвоздика – 20 шт.
  • Кардамон – 8 г
  • Бадьян – 12 звездочек
  • Корица – 4 палочки

Как приготовить:

  1. Красное и белое вино смешать в одной кастрюльке, разогреть на медленном огне.
  2. Затем всыпать сахар, добавить специи, ягоды (можно использовать замороженные) и томить на самом маленьком огне около семи минут.
  3. Снять напиток с огня и процедить его, избавляя от специй. По желанию, можно их и оставить: они будут очень красиво смотреться в прозрачном толстостенном бокале для глинтвейна.
  4. Этот напиток подают в стекле, чтобы можно было полюбоваться цветом вина. Например, подойдут айриш-бокалы или высокие стеклянные чашки.
Мир24

На портвейне с мандарином и морошкой

Глинтвейны чаще готовят на сухом или полусладком вине с добавлением фруктов и специй, но на портвейне напиток получается еще насыщеннее и слаще.

Ингредиенты:

  • Морс брусника-морошка – 700мл
  • Портвейн красный – 250 г
  • Мандарин – 100 г
  • Корица – 4 палочки
  • Черничный сироп – 10 г

Как приготовить:

  1. Наливаем в кастрюлю портвейн, морс, добавляем сироп и корицу, ставим на средний огонь.
  2. Когда ароматная смесь согреется, надо нарезать мандарин вместе с кожицей дольками и добавить в кастрюлю. В принципе, можно заменить мандарин на апельсин, лимон, кумкват или другой цитрус, но оттенки вкуса будут немного другими.
  3. Нагреваем напиток до 60-70 градусов.
  4. Накрываем его крышкой, выключаем огонь и даем настояться около 10 минут.
  5. Ароматный согревающий напиток готов, пора разливать его по чашкам и пробовать!

Малиновый глинтвейн

Рецептом этого авторского напитка делится нам шеф-бармен Виталий Екименко.

Ингредиенты:

  • Вино красное столовое – 500 мл
  • Малина – 100 г
  • Сироп «Корица» – 100 мл
  • Анис – 10 г
  • Корица – 3 палочки
  • Яблоко – 20 г
  • Апельсин – 20 г
  • Груша – 20 г

Как приготовить:

  1. Разогреть вино, добавить корицу, сироп и анис.
  2. Поставить на водяную баню, закрыть крышкой и разогревать, не доводя до кипения, 10 минут.
  3. Затем выключить огонь и дать настояться еще 5 минут.
  4. Перед самой подачей нарезать яблоко, апельсин и грушу, положить в толстостенные стаканы.
  5. Добавить глинтвейн.
  6. Украсить малиной и сразу подавать.
Мир24

Горячее вино с бехеровкой

Глинтвейн по этому рецепту заметно отличается от традиционного, поскольку содержит помимо привычных составляющих вишневый сок и травяной ликер. Сок чуть снижает градус и добавляет мягкости и сладости напитку, а бехеровка придает горьковато-полынный оттенок вкуса, сдобренный нотками аниса, меда, кориандра, перца, гвоздики и еще какого-то могучего степного разнотравья.

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино – 300 мл
  • Бехеровка (травяной ликер) – 30 мл
  • Вишневый сок – 140 мл
  • Лимонный сок – 20 мл
  • Сироп корицы – 40 мл
  • Апельсин, гвоздика, анис – по вкусу

Как приготовить:

  1. Вылить в кастрюлю вино. Добавить бехеровку, вишневый сок, лимонный сок, гвоздику, анис, дольки лимона и апельсина, сироп корицы.
  2. Нагревать 6-7 минут на самом маленьком огне, не доводя до кипения.
  3. Перед подачей дать постоять пару минут и сразу разлить по бокалам. Подавать ароматный напиток горячим.

Безалкогольный глинтвейн на гранатовом или вишневом соке

Это удивительно, но безалкогольный глинтвейн ничем не уступает традиционному по вкусу.

Ингредиенты:

  • Гранатовый или вишневый сок – 800 мл
  • Вода – 200 мл
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Молотый мускатный орех – 5 г
  • Имбирь – 10 г
  • Корица – 3 палочки
  • Яблоко – 30 г
  • Апельсин – 20 г
  • Лимон – 20 г
  • Мед – по вкусу.

Как приготовить:

  1. В небольшой кастрюле вскипятите воду. Выложите туда корицу, гвоздику, нарезанный колечками имбирь и мускатный орех. Прокипятите одну минуту.
  2. Добавьте нарезанные полукольцами яблоко, апельсин и выжатый из лимона сок. Перемешайте все и влейте гранатовый (или вишневый) сок.
  3. Подогрейте напиток, не доводя до кипения.
  4. Выключите огонь и оставьте под крышкой на полчаса. Можно укутать кастрюлю чем нибудь теплым.
  5. Готовый глинтвейн процедите через сито и подавайте горячим, добавив мед.

Приятного аппетита!