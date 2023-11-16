5 рецептов глинтвейна
16 ноября отмечается Всемирный день глинтвейна. Этот обжигающий напиток из красного вина со специями известен с древних времен, но в наше время искусство его приготовления продвинулось далеко вперед.
«Пылающее вино» – так можно перевести с немецкого языка словосочетание «gluhende wein», от которого и произошло слово «глинтвейн».
Особенно хорошо пить этот согревающий напиток поздней осенью, когда дни становятся холоднее и короче.
MIR24.TV собрал лучшие рецепты глинтвейна.
Вишнево-брусничный глинтвейн
Мягкий вкус этого пряного напитка объясняется тем, что в нем использованы сразу два вида вина – белое и красное. Варится такой глинтвейн с добавлением ягод вишни и брусники, а также пряных специй. Его рецептом делится шеф-бармен Александра Румянцева.
Ингредиенты:
- Красное столовое вино – 600 г
- Белое столовое вино – 400 г
- Сахар – 80 г
- Брусника – 120 г
- Вишня – 200 г
- Гвоздика – 20 шт.
- Кардамон – 8 г
- Бадьян – 12 звездочек
- Корица – 4 палочки
Как приготовить:
- Красное и белое вино смешать в одной кастрюльке, разогреть на медленном огне.
- Затем всыпать сахар, добавить специи, ягоды (можно использовать замороженные) и томить на самом маленьком огне около семи минут.
- Снять напиток с огня и процедить его, избавляя от специй. По желанию, можно их и оставить: они будут очень красиво смотреться в прозрачном толстостенном бокале для глинтвейна.
- Этот напиток подают в стекле, чтобы можно было полюбоваться цветом вина. Например, подойдут айриш-бокалы или высокие стеклянные чашки.
На портвейне с мандарином и морошкой
Глинтвейны чаще готовят на сухом или полусладком вине с добавлением фруктов и специй, но на портвейне напиток получается еще насыщеннее и слаще.
Ингредиенты:
- Морс брусника-морошка – 700мл
- Портвейн красный – 250 г
- Мандарин – 100 г
- Корица – 4 палочки
- Черничный сироп – 10 г
Как приготовить:
- Наливаем в кастрюлю портвейн, морс, добавляем сироп и корицу, ставим на средний огонь.
- Когда ароматная смесь согреется, надо нарезать мандарин вместе с кожицей дольками и добавить в кастрюлю. В принципе, можно заменить мандарин на апельсин, лимон, кумкват или другой цитрус, но оттенки вкуса будут немного другими.
- Нагреваем напиток до 60-70 градусов.
- Накрываем его крышкой, выключаем огонь и даем настояться около 10 минут.
- Ароматный согревающий напиток готов, пора разливать его по чашкам и пробовать!
Малиновый глинтвейн
Рецептом этого авторского напитка делится нам шеф-бармен Виталий Екименко.
Ингредиенты:
- Вино красное столовое – 500 мл
- Малина – 100 г
- Сироп «Корица» – 100 мл
- Анис – 10 г
- Корица – 3 палочки
- Яблоко – 20 г
- Апельсин – 20 г
- Груша – 20 г
Как приготовить:
- Разогреть вино, добавить корицу, сироп и анис.
- Поставить на водяную баню, закрыть крышкой и разогревать, не доводя до кипения, 10 минут.
- Затем выключить огонь и дать настояться еще 5 минут.
- Перед самой подачей нарезать яблоко, апельсин и грушу, положить в толстостенные стаканы.
- Добавить глинтвейн.
- Украсить малиной и сразу подавать.
Горячее вино с бехеровкой
Глинтвейн по этому рецепту заметно отличается от традиционного, поскольку содержит помимо привычных составляющих вишневый сок и травяной ликер. Сок чуть снижает градус и добавляет мягкости и сладости напитку, а бехеровка придает горьковато-полынный оттенок вкуса, сдобренный нотками аниса, меда, кориандра, перца, гвоздики и еще какого-то могучего степного разнотравья.
Ингредиенты:
- Красное сухое вино – 300 мл
- Бехеровка (травяной ликер) – 30 мл
- Вишневый сок – 140 мл
- Лимонный сок – 20 мл
- Сироп корицы – 40 мл
- Апельсин, гвоздика, анис – по вкусу
Как приготовить:
- Вылить в кастрюлю вино. Добавить бехеровку, вишневый сок, лимонный сок, гвоздику, анис, дольки лимона и апельсина, сироп корицы.
- Нагревать 6-7 минут на самом маленьком огне, не доводя до кипения.
- Перед подачей дать постоять пару минут и сразу разлить по бокалам. Подавать ароматный напиток горячим.
Безалкогольный глинтвейн на гранатовом или вишневом соке
Это удивительно, но безалкогольный глинтвейн ничем не уступает традиционному по вкусу.
Ингредиенты:
- Гранатовый или вишневый сок – 800 мл
- Вода – 200 мл
- Гвоздика – 3 шт.
- Молотый мускатный орех – 5 г
- Имбирь – 10 г
- Корица – 3 палочки
- Яблоко – 30 г
- Апельсин – 20 г
- Лимон – 20 г
- Мед – по вкусу.
Как приготовить:
- В небольшой кастрюле вскипятите воду. Выложите туда корицу, гвоздику, нарезанный колечками имбирь и мускатный орех. Прокипятите одну минуту.
- Добавьте нарезанные полукольцами яблоко, апельсин и выжатый из лимона сок. Перемешайте все и влейте гранатовый (или вишневый) сок.
- Подогрейте напиток, не доводя до кипения.
- Выключите огонь и оставьте под крышкой на полчаса. Можно укутать кастрюлю чем нибудь теплым.
- Готовый глинтвейн процедите через сито и подавайте горячим, добавив мед.
Приятного аппетита!