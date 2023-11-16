Диетологи назвали 3 «вредных» вида супов

У супов репутация полезного — прежде всего для желудка — блюда, но все ли так однозначно? На этот вопрос ответили эксперты портала ETNT. Выяснилось, что как минимум три вида супов таят в себе риски для здоровья и фигуры.

В первую очередь с подозрением следует отнестись к супам в кафе и ресторанах: в них может быть слишком много соли. В эту же категорию попадают консервированные варианты в банках и различные смеси для быстрого приготовления. Помимо обычной соли они часто содержат усилитель вкуса глутамат натрия. «Хотя супы могут быть здоровым выбором, они, как правило, содержат много натрия, особенно ресторанные, а не приготовленные вами самими», — объясняет доктор Лаура Бурак. Эксперт предлагает готовить дома и добавлять как можно меньше соли.