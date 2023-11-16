Диетологи назвали 3 «вредных» вида супов
У супов репутация полезного — прежде всего для желудка — блюда, но все ли так однозначно? На этот вопрос ответили эксперты портала ETNT. Выяснилось, что как минимум три вида супов таят в себе риски для здоровья и фигуры.
В первую очередь с подозрением следует отнестись к супам в кафе и ресторанах: в них может быть слишком много соли. В эту же категорию попадают консервированные варианты в банках и различные смеси для быстрого приготовления. Помимо обычной соли они часто содержат усилитель вкуса глутамат натрия. «Хотя супы могут быть здоровым выбором, они, как правило, содержат много натрия, особенно ресторанные, а не приготовленные вами самими», — объясняет доктор Лаура Бурак. Эксперт предлагает готовить дома и добавлять как можно меньше соли.
Но даже домашний суп может оказать вам медвежью услугу — убедитесь, что он получился не слишком пустым.
«Некоторые супы не очень сытные, если в них отсутствует основной макроэлемент, например белок, сложные углеводы и так далее, — объяснила специалист по питанию. — Такие супы могут привести к недоеданию и чрезмерным перекусам в дальнейшем».
И наконец, важно выбирать супы на основе бульонов, а не сливок.
«Супы, приготовленные из густых сливок вместо бульона, могут быть калорийными бомбами, и они, как правило, содержат большое количество насыщенных жиров, не полезных для сердца», — говорит эксперт. Действительно, при частом их употреблении растет риск сердечно-сосудистых заболеваний.