Специалист назвал лучшие сорта перца для фарширования
Агроном Алексей Володихин перечислил самые урожайные сорта перца для фарширования.
По словам эксперта, для фарширования необходимо использовать перец в виде конуса. Это самая удобная форма для заполнения. Фарш в таких плодах хорошо распределяется по всей длине и не оставляет пустот. Кроме того, они хорошо держат форму и не разрушаются во время приготовления благодаря прочным стенкам.
Также перец в виде конуса легко замораживать на зиму. Овощи можно вставить друг в друга и таким образом хранить в морозилке.
В своем телеграм-канале Алексей Володихин отмечает, что таких сортов и гибридов существует немного. Наиболее урожайными являются такие сорта, как Снегопад, Гордость России, Желтый бык, Факир и Тополин.