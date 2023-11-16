Специалист назвал лучшие сорта перца для фарширования

По словам эксперта, для фарширования необходимо использовать перец в виде конуса. Это самая удобная форма для заполнения. Фарш в таких плодах хорошо распределяется по всей длине и не оставляет пустот. Кроме того, они хорошо держат форму и не разрушаются во время приготовления благодаря прочным стенкам.