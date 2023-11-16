Как приготовить полезный молочный коктейль

15 ноября отмечался праздник - День молочных коктейлей. Сотрудники Роспотребнадзора Алина Измайлова и Регина Акмалова объяснили, как выбрать лакомство в магазине, а также дали советы по приготовлению напитка дома.

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По мнению экспертов, молочный коктейль - вкусный и калорийный напиток. При этом в нем есть компоненты, в которых содержатся полезные для организма вещества. Больше всего пользы принесет приготовленный дома напиток из молока низкой жирности, без сахара и со свежими или замороженными ягодами и фруктами.

В магазине на упаковке коктейля будет маркировка. QR-код можно отсканировать, чтобы узнать о производителе, составе, дате производства и сроках годности.

Обычно в магазинном молочном коктейле содержатся сахар и добавки, поэтому не стоит употреблять его каждый день. Особенно это касается людей с ожирением, сахарным диабетом и маленьких детей.

В домашний коктейль не стоит добавлять сахар или сироп, а также различные калорийные наполнители. К примеру, шоколадную стружку, карамель, варенье. Также это касается и мороженого. Для получения пенки перед приготовлением лучше немного подморозить молоко.