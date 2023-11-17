Сомелье озвучил лучшие вина для новогоднего застолья

Новый год у многих ассоциируется с игристыми винами. Они прекрасно сочетаются с жирными блюдами, салатом оливье, винегретом. Об этом сообщил NEWS.ru сомелье Андрей Зотов.

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Он заметил, что с таким традиционным новогодним фруктом, как мандарины, будет очень интересное гастрономическое сочетание белого вина — новозеландского совиньон блана. «В своем аромате и вкусе это вино обладает яркой фруктовой составляющей и хорошо сочетается с абхазскими мандаринами, салатом оливье, винегретом. Игристые универсально справляются со всем», — отметил Зотов.

Если говорить о красных винах, то они хорошо подойдут к мясным блюдам. Сомелье порекомендовал легкий сорт пино-нуар либо итальянский примитиво.