Какой овощ нельзя греть в микроволновке

Любая хорошая хозяйка знает: с разогревом куриных яиц лучше не рисковать — могут взорваться. Но знаете ли вы, какой овощ не дружит с микроволновой печью?

© Unsplash

Рассказываем: это острый перец.

В отличие от яиц, попытка нагреть перцы чистоте кухни не угрожает, проблема в другом. Электрические волны могут высвобождать капсаицин, то самое активное соединение, придающее перцу пикантность, пишет портал HealthyGem. Затем вентилятор печи может сыграть с вами злую шутку, превратив микроволновку в подобие перцового баллончика.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Не удивляйтесь, если перец начнет искрить при разогреве в микроволновой печи.

Эксперты считают, что образование электрической дуги могут вызывать минералы, которые попадают в овощ в результате удобрения при выращивании.