Рецепт полезного осеннего салата, который удивит даже гурманов

За окном осень плавно перетекает в зиму. Деревья уже сбросили свои разноцветные одеяния, а снег пока не планирует оставаться надолго.

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В такой период необходимо запасаться витаминами на зиму. В этом отлично поможет тыква. Тыква — это не просто сезонное украшение или вкусный овощ. Это универсальный и жизненно важный источник питательных веществ.

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Тыква богата бета-каротином — антиоксидантом, который организм превращает в витамин А. Витамин А способствует повышению остроты зрения, позволяя лучше видеть при слабом освещении. Он также поддерживает здоровье сетчатки и роговицы.

Тыква содержит много клетчатки, но при этом мало калорий, а это значит, что она поможет почувствовать сытость без увеличения общего объема потребляемой пищи. Благодаря тому, что тыква является таким хорошим источником клетчатки, она также помогает подавить аппетит.

Тыква способна удивить своими вкусовыми качествами самого привередливого гурмана. Главное — создать ей правильный тандем. Ведь ее вкусовые качества раскрываются по-новому при взаимодействии с каждой новой специей и продуктом.

В материале «Рамблер» Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор книги «Не слипнется!» делится своим любимым рецептом этой осени.

Салат с фетой, тыквой и фундуком

Ингредиенты:

Тыква — 300 г

Кукуруза — 200 г

Брынза — 150 г

Тыквенные семечки — 40 г

Фундук — 50 г

Базилик свежий

Лимон

Мед

Оливковое масло

Соль/Перец

Готовим:

1. Приготовим тыкву. Для этого нарезаем ее дольками и прям с кожурой выкладываем в форму для запекания.

2. Сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем на 30 мин в разогретую до 220 градусов духовку.

3. У готовой тыквы легко отходит кожура и мы нарезаем мякоть на куски. В салатник выкладываем тыкву, кукурузу и перемешиваем.

4. Делаем соус: для этого смешиваем соль, мед, перец, сок лимона и оливковое масло.

5. Поливаем овощи и перемешиваем.

6. Добавляем к салату брынзу, листья свежего базилика, орешки и семечки.