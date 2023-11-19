Традиционным русским блюдом считаются щи с квашеной капустой, классический рецепт которых хотят освоить многие хозяйки. Оригинальное первое блюдо олицетворяет кухню этой страны и ее историю. В процессе приготовления щей придерживаются определенных хитростей, благодаря которым удается достичь впечатляющего результата.
История происхождения
История щей с квашеной капустой имеет древние корни и связана с традициями русской кухни. Щи – это одно из классических блюд в русской культуре, и квашеная капуста является обязательным ингредиентом при их приготовлении. Изготовление такой капусты было необходимым способом сохранения овощей зимой в древности, когда не было доступа к свежим продуктам.
В холодный зимний период в России свежие овощи становились редкостью, поэтому была необходимость в методах их долгосрочного хранения. Квашение овощей, в том числе капусты, было одним из таких способов. Капусту помещали в соленую воду, где она бродила под воздействием молочнокислых бактерий. Этот процесс делал овощи более стойкими к хранению, придавая им кисловатый вкус.
Щи с квашеной капустой стали популярным блюдом благодаря доступности подобных продуктов в зимний период. Благодаря этому методу консервации овощей люди могли наслаждаться витаминами и питательными веществами круглый год.
Ингредиенты
Классический рецепт щей с квашеной капустой включает в себя использование свежих или квашеных овощей, мяса и специй. Комбинация таких продуктов позволяет добиться неповторимого вкуса. Клео.ру предлагает использовать для приготовления популярного первого блюда следующие набор ингредиентов:
- 500 г квашеной капусты;
- 300 г мяса (говядины, свинины, курицы или сочетание нескольких видов), нарезанного кубиками;
- 1 большая луковица, нарезанная кубиками;
- 2 средних моркови, нарезанные кружочками или кубиками;
- 3-4 картошки, очищенные и нарезанные кубиками;
- 2-3 столовые ложки томатной пасты (по желанию);
- соль и перец по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) для украшения;
- лавровый лист, чеснок (по желанию);
- растительное масло (для зажарки).
Пошаговый рецепт
- На среднем огне обжарьте лук и морковь до мягкости в небольшом количестве масла.
- Добавьте нарезанное мясо и продолжайте жарить до золотистой корочки. Выложить продукты в жаропрочную кастрюлю.
- Положите квашеную капусту в кастрюлю, перемешайте и продолжайте тушить несколько минут.
- Добавьте томатную пасту и тушите еще 2-3 минуты.
- Добавьте кубики картошки, залейте все горячей водой (примерно 2 литра), добавьте лавровый лист, соль, перец и дайте закипеть.
- Уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите до тех пор, пока все ингредиенты не будут мягкими, обычно этот процесс занимает около 30-40 минут.
- При подаче добавьте измельченный чеснок и посыпьте щи свежей зеленью.
- Подавайте щи горячими, при желании с добавлением сметаны.
Классический рецепт щей с квашеной капустой – популярное и довольно простое в приготовлении блюдо. Комбинация определенных продуктов поможет добиться гармоничного сбалансированного вкуса. По желанию рецепт можно варьировать, добавлять различные овощи и специи, которые подбираются в зависимости от индивидуальных предпочтений. Щи могут быть приготовлены как на мясном, так и на постном бульоне, но первый вариант будет более питательным и насыщенным по вкусу.