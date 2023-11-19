Традиционным русским блюдом считаются щи с квашеной капустой, классический рецепт которых хотят освоить многие хозяйки. Оригинальное первое блюдо олицетворяет кухню этой страны и ее историю. В процессе приготовления щей придерживаются определенных хитростей, благодаря которым удается достичь впечатляющего результата.

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История происхождения

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История щей с квашеной капустой имеет древние корни и связана с традициями русской кухни. Щи – это одно из классических блюд в русской культуре, и квашеная капуста является обязательным ингредиентом при их приготовлении. Изготовление такой капусты было необходимым способом сохранения овощей зимой в древности, когда не было доступа к свежим продуктам.

В холодный зимний период в России свежие овощи становились редкостью, поэтому была необходимость в методах их долгосрочного хранения. Квашение овощей, в том числе капусты, было одним из таких способов. Капусту помещали в соленую воду, где она бродила под воздействием молочнокислых бактерий. Этот процесс делал овощи более стойкими к хранению, придавая им кисловатый вкус.

Щи с квашеной капустой стали популярным блюдом благодаря доступности подобных продуктов в зимний период. Благодаря этому методу консервации овощей люди могли наслаждаться витаминами и питательными веществами круглый год.

Ингредиенты

Классический рецепт щей с квашеной капустой включает в себя использование свежих или квашеных овощей, мяса и специй. Комбинация таких продуктов позволяет добиться неповторимого вкуса. Клео.ру предлагает использовать для приготовления популярного первого блюда следующие набор ингредиентов:

500 г квашеной капусты;

300 г мяса (говядины, свинины, курицы или сочетание нескольких видов), нарезанного кубиками;

1 большая луковица, нарезанная кубиками;

2 средних моркови, нарезанные кружочками или кубиками;

3-4 картошки, очищенные и нарезанные кубиками;

2-3 столовые ложки томатной пасты (по желанию);

соль и перец по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) для украшения;

лавровый лист, чеснок (по желанию);

растительное масло (для зажарки).

Пошаговый рецепт

На среднем огне обжарьте лук и морковь до мягкости в небольшом количестве масла.

Добавьте нарезанное мясо и продолжайте жарить до золотистой корочки. Выложить продукты в жаропрочную кастрюлю.

Положите квашеную капусту в кастрюлю, перемешайте и продолжайте тушить несколько минут.

Добавьте томатную пасту и тушите еще 2-3 минуты.

Добавьте кубики картошки, залейте все горячей водой (примерно 2 литра), добавьте лавровый лист, соль, перец и дайте закипеть.

Уменьшите огонь, накройте кастрюлю крышкой и варите до тех пор, пока все ингредиенты не будут мягкими, обычно этот процесс занимает около 30-40 минут.

При подаче добавьте измельченный чеснок и посыпьте щи свежей зеленью.

Подавайте щи горячими, при желании с добавлением сметаны. При поиске ответа на вопрос, как приготовить щи с квашеной капустой, стоит воспользоваться инструкцией по приготовлению блюда, включающей определенную последовательность действий. Клео.ру предлагает взять на вооружение следующий пошаговый рецепт: