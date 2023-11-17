3 простых рецепта из опят

Калининградские леса заполнили долгожданные опята. Добычу выносят мешками, но что приготовить из неё? «Клопс» собрал рецепты местных домохозяюшек в чатах сообщества «Грибы и грибники Калининградской области».

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1. Опята в панировке и кляре

Очистите грибы от грязи, срежьте ножки, но не отваривайте. Подготовьте две миски. В одной взбейте пару яиц. Опускать опята в них, а затем в панировочные сухари. Во второй миске взбейте яйца с пятью столовыми ложками муки, добавьте граммов 100 тёртого сыра и любимые приправы.

Получившиеся грибочки обжаривайте в большом количестве масла. После приготовления можно откинуть их на салфетку, чтобы убрать лишний жир. Кстати, отрезанные ножки можно использовать для пирогов.

2. Котлеты с грибами

Рецепт очень простой — готовьте котлеты вашим любимым способом, но в фарш добавьте немного отварных опят. Любовь Царицына предпочитает смешивать грибы с фаршем из свинины, яйцом, приправами и парой зубчиков чеснока. Получившиеся котлетки женщина отправляет в духовку на 40 минут при 180 градусах. Чтобы сохранить сок, перед запеканием можно обвалять котлеты в яйце.

3. Грибная икра

«Рецепт ещё бабулин, для опят. Без уксуса!» — хвастается Анна Костюк.

Полкилограмма очищенной моркови натрите, смешайте с таким же количеством пассерованного лука и двумя килограммами опят, прокрученных на мясорубке. Всё это тушите на медленном огне 1 час под крышкой.

Разложите всё по стерильным банкам и закатайте. Хранить лучше в прохладе — так заготовка может простоять без проблем целый год. Хотя обычно такое лакомство не задерживается надолго — икрой можно наполнить грибные рогалики или пироги.