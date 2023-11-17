В Роскачестве дали советы по выбору органических продуктов

Специалисты Роскачества дали россиянам советы по выбору органических продуктов. Они порекомендовали первым делом обращать внимание на степени защиты такого товара, сообщают «Известия».

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В ведомстве пояснили, что в России у органической продукции существует четыре степени защиты: внесенный в базу Росаккредитации сертификат, запись о предприятии в реестре Минсельхоза, маркировка продукции знаком «Органик», а также QR-код на упаковке.

В Роскачестве порекомендовали проверять сертификат товара по такому коду и не стесняться заходить в реестр Минсельхоза и искать там интересующий продукт или запрашивать органический сертификат у производителя.

В заключение россиян призвали ориентироваться на маркировку продукции со знаком «Органик», а не рекламный значок на упаковке.