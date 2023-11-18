Это выпечка согреет и обрадует: готовим тыквенные булочки

Тыква на нашем столе будет настоящей хозяйкой ближайшие полгода, ее можно использовать хоть для салата, хоть для выпечки.

Это выпечка согреет и обрадует: готовим тыквенные булочки
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Предлагаем вам прекрасный рецепт тыквенных булочек, которые согреют в холода за семейным ужином.

Ингредиенты:

Для основы:

  • Теплая вода (40 градусов) — 50 г
  • Дрожжи сухие — 3,5 г
  • Молоко — 50 г
  • Сахар — 80 г
  • Соль — 5 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Тыквенное пюре — 150 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Корица — 2 г
  • Кардамон — 1-2 г
  • Мука — 400 г

Для начинки:

  • Масло сливочное — 50 г
  • Сахар — 20 г
  • Корица — 4 г

Для посыпки:

  • Масло сливочное — 70 г
  • Сахар — 60 г
  • Корица — 3 г
Eva.ru

Процесс приготовления:

  1. Подогрейте молоко с маслом и сахаром до растворения сахара. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.
  2. В чаше миксера смешайте дрожжи с водой и оставьте на 10 минут. Добавьте в чашу тыквенное пюре, яйцо, соль, молочно-масляную смесь, муку и и специи. Замешивайте тесто на средней скорости около 15 минут.
  3. Затяните тесто пленкой, оставьте на 1,5 часа.
  4. Для начинки смешайте мягкое масло, сахар и корицу.
  5. Тесто переложите на присыпанную мукой поверхность, раскатайте в прямоугольник. Смажьте тесто начинкой и сверните в рулет.
  6. Разрежьте рулет на 12 частей. Поместите заготовки в форму для маффинов. Накройте полотенцем и оставьте на 1 час.
  7. Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте 20 минут. Полностью дайте остыть булочкам на решетке.
  8. Растопите сливочное масло. Смешайте корицу с сахаром. Если у вас очень крупный сахар, можно немного размолоть его в ступке.
  9. Окуните булочку в растопленное масло, затем обваляйте в коричном сахаре.
  10. Храните булочки при комнатной температуре до 2 дней.