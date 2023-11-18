Это выпечка согреет и обрадует: готовим тыквенный булочки

Тыква на нашем столе будет настоящей хозяйкой ближайшие полгода, ее можно использовать хоть для салата, хоть для выпечки.
Предлагаем вам прекрасный рецепт тыквенных булочек, которые согреют в холода за семейным ужином.
Ингредиенты:
Для основы:
- Теплая вода (40 градусов) — 50 г
- Дрожжи сухие — 3,5 г
- Молоко — 50 г
- Сахар — 80 г
- Соль — 5 г
- Масло сливочное — 30 г
- Тыквенное пюре — 150 г
- Яйцо — 1 шт
- Корица — 2 г
- Кардамон — 1-2 г
- Мука — 400 г
Для начинки:
- Масло сливочное — 50 г
- Сахар — 20 г
- Корица — 4 г
Для посыпки:
- Масло сливочное — 70 г
- Сахар — 60 г
- Корица — 3 г
Eva.ru
Процесс приготовления:
- Подогрейте молоко с маслом и сахаром до растворения сахара. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.
- В чаше миксера смешайте дрожжи с водой и оставьте на 10 минут. Добавьте в чашу тыквенное пюре, яйцо, соль, молочно-масляную смесь, муку и и специи. Замешивайте тесто на средней скорости около 15 минут.
- Затяните тесто пленкой, оставьте на 1,5 часа.
- Для начинки смешайте мягкое масло, сахар и корицу.
- Тесто переложите на присыпанную мукой поверхность, раскатайте в прямоугольник. Смажьте тесто начинкой и сверните в рулет.
- Разрежьте рулет на 12 частей. Поместите заготовки в форму для маффинов. Накройте полотенцем и оставьте на 1 час.
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте 20 минут. Полностью дайте остыть булочкам на решетке.
- Растопите сливочное масло. Смешайте корицу с сахаром. Если у вас очень крупный сахар, можно немного размолоть его в ступке.
- Окуните булочку в растопленное масло, затем обваляйте в коричном сахаре.
- Храните булочки при комнатной температуре до 2 дней.