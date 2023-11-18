Десерт для здоровья: 5 фруктов, которые полезны в запеченном виде

Какой бы строгой ни была диета, побаловать себя хочется все равно. И лучше это будут полезные запеченные фрукты, чем шоколадный батончик или газировка!

© Super.ru

Рассказываем, какие фрукты не разочаруют вас в запеченном виде.

Грейпфруты

Улучшить кровоток, предупредить образование тромбов и даже помочь предотвратить инсульт у пожилых людей — на все это способен грейпфрут. Фрукт содержит такие полезные вещества, как гесперидины и нарингины, которые и отвечают за позитивное влияние на здоровье. Если хотите приготовить грейпфрут вкусно, запеките его в духовке с медом.

Груши

Груши успешно борются с воспалением и способствуют детоксикации организма. На этом перечень их полезных свойств не ограничивается. Ученые выяснили, что груши благотворно влияют на легкие при сухом кашле. Приготовить их проще простого: груши, как правило, достаточно сладкие, чтобы не нуждаться в добавках, но в крайнем случае можно добавить немного сахарной пудры и корицы — для аромата.

Бананы

Несмотря на то, что большая часть полезных микроэлементов при запекании бананов распадается, остается ликопин, который работает как сорбент: вбирает в себя лишний холестерин, выводит шлаки и токсины из организма. В полноценный десерт запеченный банан превращается с помощью пары долек горького шоколада. Разрежьте бананы вдоль, не задев кожуру снизу, и вложите шоколад перед запеканием. Так он не окажется на противне.

Апельсины

Апельсин крайне полезен при авитаминозе, поскольку содержит витамины С, А, Е а также витамины группы В. Пектин и клетчатка будут полезны для кишечника. Кроме того, этот фрукт снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшая ломкость сосудов, предотвращает образование тромбов.

Яблоки