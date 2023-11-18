Привычно, вкусно и просто: четыре блюда с картофелем
Картофель — наш любимый традиционный овощ, им не испортишь ни праздничный стол, ни будничный ужин.
Предлагаем четыре блюда, которые вы наверняка готовите не так часто, но выходные — отличный для этого повод.
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Немецкий картофельный салат с луком и беконом
Eva.ru
Ингредиенты:
- Картофель — 2 шт
- Маринованный огурец — 3-4 шт
- Лук — 1 шт
- Бекон — 6 ломтиков
- Чеснок — 1 зубчик
- Колбаса — 120 г
- Горчица зернистая — 1 ст. л.
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Нерафинированное растительное масло — 20 мл
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Картофель отварить в мундире, остудить и нарезать кубиками.
- Бекон обжарить, крупно порезать.
- Огурцы порезать колесиками. Лук порезать полукольцами и ошпарить кипятком (чтобы ушла горечь).
- Колбасу порезать соломкой.
- Все смешать, выдавить чеснок, добавить горчицу, зелень. Посолить, поперчить и в конце заправить ароматным маслом.
Картофельные гнезда
Eva.ru
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Яйцо — 1 шт
- Панировочные сухари — 1 ст. л.
- Фарш — 400 г
- Сыр — 100 г
- Лук — 1 шт
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Помидор — 1 шт
- Специи — по вкусу
Процесс приготовления:
- Очищенный картофель сварить, сделать пюре (не жидкое), остудить.
- В остывшее пюре добавить яйцо, смешать.
- На пергамент посыпать панировочные сухари и с помощью кондитерского мешка с насадкой отсадить небольшие гнезда, отправить на 7-10 минут в духовку при 180 градусах.
- Обжарить лук, добавить фарш, томатную пасту, специи и помидор, тушить до готовности.
- Наполнить гнезда фаршем, посыпать сыром и отправить еще на 15 минут в духовку при 180 градусах.
Картофельные драники
Eva.ru
Ингредиенты:
- Картофель — 650 г
- Лук — 160 г
- Яйцо — 2 шт
- Мука — 80 г
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Процесс приготовления:
- Картофель, лук почистить и натереть на крупной терке.
- В получившуюся массу добавить соль, перец по вкусу и перемешать.
- Затем добавить яйца, муку и перемешать тщательно.
- Из получившейся массы сформировать тонкие котлеты (по 1 столовой ложке) и жарить на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны, примерно 5-7 минут с каждой стороны.
Киш с картофелем и тунцом
Eva.ru
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука — 200 г
- Сливочное масло — 100 г
- Вода — 70 г
- Соль — 1 щепотка
Для начинки:
- Тунец консервированный — 100 г
- Картофель — 200 г
- Каперсы маринованные — 30 г
- Яйцо — 3 шт
- Соль, перец, паприка — по вкусу
- Оливковое масло — 5 мл
Процесс приготовления:
- Измельчить холодное сливочное масло, смешать с мукой и солью. Затем добавить ледяную воду, замесить тесто, и убрать в холодильник на 30 минут.
- Очистить и тонко нарезать картофель. Достать тесто из холодильника, раскатать и выложить в форму. Поставить форму с тестом в холодильник.
- С тунца слить жидкость, немного размять вилкой и соединить с нарезанным яйцом.
- Достать форму из холодильника и выложить начинку на тесто. Сверху выложить каперсы, слой картофеля. Приправить солью, перцем и паприкой.
- Полить оливковым маслом и отправить в разогретую до 180 градусов на 60 минут.