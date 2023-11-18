Привычно, вкусно и просто: четыре блюда с картофелем

Картофель — наш любимый традиционный овощ, им не испортишь ни праздничный стол, ни будничный ужин.

Привычно, вкусно и просто: четыре блюда с картофелем
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Предлагаем четыре блюда, которые вы наверняка готовите не так часто, но выходные — отличный для этого повод.

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Немецкий картофельный салат с луком и беконом

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Ингредиенты:

  • Картофель — 2 шт
  • Маринованный огурец — 3-4 шт
  • Лук — 1 шт
  • Бекон — 6 ломтиков
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Колбаса — 120 г
  • Горчица зернистая — 1 ст. л.
  • Укроп, петрушка — по вкусу
  • Нерафинированное растительное масло — 20 мл
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Картофель отварить в мундире, остудить и нарезать кубиками.
  2. Бекон обжарить, крупно порезать.
  3. Огурцы порезать колесиками. Лук порезать полукольцами и ошпарить кипятком (чтобы ушла горечь).
  4. Колбасу порезать соломкой.
  5. Все смешать, выдавить чеснок, добавить горчицу, зелень. Посолить, поперчить и в конце заправить ароматным маслом.

Картофельные гнезда

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Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Панировочные сухари — 1 ст. л.
  • Фарш — 400 г
  • Сыр — 100 г
  • Лук — 1 шт
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Помидор — 1 шт
  • Специи — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Очищенный картофель сварить, сделать пюре (не жидкое), остудить.
  2. В остывшее пюре добавить яйцо, смешать.
  3. На пергамент посыпать панировочные сухари и с помощью кондитерского мешка с насадкой отсадить небольшие гнезда, отправить на 7-10 минут в духовку при 180 градусах.
  4. Обжарить лук, добавить фарш, томатную пасту, специи и помидор, тушить до готовности.
  5. Наполнить гнезда фаршем, посыпать сыром и отправить еще на 15 минут в духовку при 180 градусах.

Картофельные драники

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Ингредиенты:

  • Картофель — 650 г
  • Лук — 160 г
  • Яйцо — 2 шт
  • Мука — 80 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

  • Картофель, лук почистить и натереть на крупной терке.
  • В получившуюся массу добавить соль, перец по вкусу и перемешать.
  • Затем добавить яйца, муку и перемешать тщательно.
  • Из получившейся массы сформировать тонкие котлеты (по 1 столовой ложке) и жарить на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны, примерно 5-7 минут с каждой стороны.

Киш с картофелем и тунцом

Eva.ru

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 200 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Вода — 70 г
  • Соль — 1 щепотка

Для начинки:

  • Тунец консервированный — 100 г
  • Картофель — 200 г
  • Каперсы маринованные — 30 г
  • Яйцо — 3 шт
  • Соль, перец, паприка — по вкусу
  • Оливковое масло — 5 мл

Процесс приготовления:

  1. Измельчить холодное сливочное масло, смешать с мукой и солью. Затем добавить ледяную воду, замесить тесто, и убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Очистить и тонко нарезать картофель. Достать тесто из холодильника, раскатать и выложить в форму. Поставить форму с тестом в холодильник.
  3. С тунца слить жидкость, немного размять вилкой и соединить с нарезанным яйцом.
  4. Достать форму из холодильника и выложить начинку на тесто. Сверху выложить каперсы, слой картофеля. Приправить солью, перцем и паприкой.
  5. Полить оливковым маслом и отправить в разогретую до 180 градусов на 60 минут.