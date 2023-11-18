Ученые выяснили, какая популярная пряность повышает либидо

Имбирь может оживить вашу сексуальную жизнь, выяснили китайские ученые. Об этом пишет The Sun.

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Исследователи обнаружили, что у людей, которые едят больше имбиря, повышается либидо и им чаще везет в постели.

Эксперты предполагают, что он повышает уровень тестостерона и усиливает кровоток, подобно виагре. Он также может снижать уровень гормона серотонина, заставляя людей чувствовать себя менее неловко или смущенно.

В ходе исследования 500 жителей Китая спросили, сколько дней в неделю они едят имбирь и как часто они занимаются сексом или чувствуют себя возбужденными.

Имбирь часто добавляют в печенье, пирожные, пиво, соки, его также можно найти в супермаркетах в виде молотой специи.

"Имеются данные о том, что имбирь может улучшать сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он может быть использован в качестве недорогого, но эффективного средства для улучшения сексуальной жизни", — говорит профессор Пекка Санттила из Нью-Йоркского университета в Шанхае.

Эта связь может быть также обусловлена тем, что люди, употребляющие больше имбиря, имеют более крепкое здоровье.

Другие полезные свойства имбиря могут включать уменьшение воспаления, борьбу с тошнотой и вздутием живота.