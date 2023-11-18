Что японцы едят на завтрак: традиция «аса гохан»

Настоящий житель Японии не начинает свой день без этих блюд.

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Традиция «аса гохан»

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История и традиции, связанные с «аса гохан» в Японии, насчитывают много лет. Рис на протяжении веков был основным продуктом японской диеты и имеет значительную культурную и символическую ценность в их обществе. Его используют не только как часть завтрака, но и как основной компонент других приёмов пищи.

Обычай есть рис на завтрак отражает важность этого зерна в японской кухне, выращивание которого было неотъемлемой частью японского сельского хозяйства. Завтрак жителей этой страны считается незаменимым приёмом пищи, обеспечивающим энергию на весь предстоящий день.

Что японцы едят на завтрак?

Рис

В японском завтраке основой является белый рис, приготовленный в специальной рисоварке. Он служит основой для других блюд и считается одним из самых важных компонентов японской кухни.

Мисо суп

Это традиционный японский суп, приготовленный на основе пасты мисо. В суп обычно добавляются творожные кусочки тофу, водоросли нори и различные овощи. Блюдо традиционно считается очень полезным для организма и является хорошим источником белка — около 2,9 г на 100 г продукта при калорийности всего 40 ккал.

Натто

Это ферментированные соевые бобы, которые обладают уникальным вкусом и ароматом. Обычно натто подаются с рисом и соевым соусом. Блюдо содержит много белка (примерно 19,4 г на 100 г), что отлично подходит для утреннего приёма пищи.

Рыба и морепродукты

Японцы часто добавляют рыбу и морепродукты, такие как жареные или приготовленные в гриле кусочки рыбы, морская капуста, креветки и другие морские деликатесы.

Овощи и яйца

На японском завтраке также могут быть различные овощные блюда, салаты, омлеты или варёные яйца.

Фрукты и другие компоненты

Иногда японцы добавляют в завтрак также фрукты, йогурт, маленькие порции рыбных консервов или других дополнительных ингредиентов, чтобы разнообразить и обогатить свой завтрак.

Традиция «аса гохан» занимает особое место в японской культуре и является способом поддержания сбалансированного питания и общего благополучия. В зависимости от предпочтений и доступных продуктов, японский завтрак может варьироваться, но основные компоненты остаются примерно одинаковыми.