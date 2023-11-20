Как ускорить созревание манго и авокадо

Автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов рассказал, как ускорить созревание экзотических фруктов, которые чаще всего попадают на российские прилавки незрелыми.

© Unsplash

«Самое эффективное и эстетичное средство – это яблоко», – сказал он.

По словам Малоземова, яблоко выделяет газообразный растительный гормон под названием этилен, который способствует созреванию фруктов. Если положить яблоко в один бумажный пакет с другими фруктами, например, вместе с манго или авокадо, то оно ускорит их созревание.