Идеальная улыбка под угрозой: какие продукты портят цвет зубов

Широкая, открытая улыбка – визитная карточка успешных людей. Представить себе хмурую бизнесвумен или угрюмую артистку очень сложно. Люди, добившиеся в жизни высот, виртуозно умеют пользоваться эффектом, который производит лучезарная улыбка. О том, какие продукты могут негативным образом сказаться на цвете зубов, рассказывает женский журнал kleo.ru.

© unsplash

Кофе

Видео дня

Об отрицательном влиянии этого ароматного, согревающего напитка на зубы знают практически все. У заядлых кофеманов часто наблюдается желтоватый или коричневый налет на зубах. Дело в том, что в кофе в изобилии содержатся какао-масла, тяжелые углеводы и сахара. Они способны лишить человека белозубой улыбки. Особенно вреден с этой точки зрения растворимый кофе.

Чай

Чай традиционно считается здоровой заменой кофе, однако и он способен негативным образом повлиять на цвет зубов. В чае есть таннины, которые также обладают окрашивающими свойствами. Наиболее разрушительное воздействие на цвет улыбки оказывает пакетированный чай, так как там часто содержатся химические компоненты. При этом нет никакой разницы, предпочитает человек черный или зеленый чай.

Вино

И красное, и белое вино в равной мере опасны для цвета зубов. Белые сорта содержат кислоты, которые могут привести к появлению микротрещин в зубной эмали, из-за таких небольших повреждений красящие вещества проникают глубоко в эмаль. В красных сортах содержатся дубильные вещества. Иногда последствия употребления такого напитка видны сразу, при этом они имеют накопительный эффект.

Газировка

Настоящая гроза зубной эмали. В газированных напитках содержится не только очень много сахара, но и яблочная, лимонная, а также другие кислоты. Эти вредные вещества способны «разъесть» эмаль и не только изменить цвет зубов, но и привести к более плачевным последствиями.

Овощи и фрукты

Эти полезные дары природы также могут подпортить цвет зубов. В особенности это касается овощей, фруктов и ягод яркого цвета. Зубы могут потемнеть из-за присутствия в рационе голубики, клюквы, ежевики и черники. Сильно красит эмаль свекла, а также гранат. Впрочем, если тщательно и сразу почистить зубы, возможность нанесения ущерба будет сведена практически до нуля.

Шоколад и десерты